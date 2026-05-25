Oltre trecento atleti provenienti da tutta Italia parteciperanno alla 43ª edizione della 'Corsalonga Sangiovannese - Trofeo Nicola Paradiso', in programma sabato 30 maggio a San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno. La manifestazione, tra le più longeve del podismo campano e la più antica del Cilento, è organizzata dall'ASD Cilento Run e dall'associazione Mediapyros. L'evento, inserito nel calendario FIDAL Campania, rappresentada oltre quarant'anni un appuntamento fisso capace di coinvolgere sportivi, famiglie e appassionati della corsa, consolidando la sua rilevanza territoriale.

Dettagli della Gara e Partecipanti

La gara prenderà il via alle ore 17 da via Teodoro Gaza, sede anche dell'arrivo. Il percorso si snoderà su nove chilometri tra il centro storico e le aree panoramiche del paese cilentano, caratterizzato da tratti tecnici e salite impegnative. Tra i partecipanti annunciati figura l'ultramaratoneta campano Vincenzo Santillo. In programma anche la 'Baby Corsalonga', una gara dedicata ai più piccoli su un percorso di un chilometro. Nell'edizione precedente, il marocchino Yahya Khadiri ha vinto con un tempo di 29 minuti e 48 secondi, mentre tra le donne si è imposta Francesca Palomba in 39 minuti e 16 secondi. I record della corsa sono detenuti da Youness Zitouni (29 minuti e 11 secondi) ed Elvanie Nimbona (34 minuti netti).

La Tradizione della Corsalonga Sangiovannese

La Corsalonga Sangiovannese rappresenta un evento di forte identità collettiva per il territorio di San Giovanni a Piro. Da oltre quattro decenni, la gara coinvolge generazioni di podisti, campioni affermati e semplici appassionati, uniti dallo stesso spirito sportivo e dalla volontà di condividere una tradizione che si rinnova ogni anno. Il percorso, lungo nove chilometri, attraversa scenari suggestivi che sono diventati un simbolo della manifestazione e del paese stesso. L'evento richiama non solo atleti ma anche numerosi spettatori e famiglie, consolidando il legame profondo tra lo sport e la comunità locale, trasformando la giornata in una vera e propria festa.