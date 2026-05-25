Il tennista italiano Lorenzo Sonego ha conquistato un posto nel secondo turno del Roland Garros, superando il francese Pierre-Hugues Herbert in un incontro epico durato oltre quattro ore. La partita, valida per il primo turno del prestigioso torneo parigino, ha visto Sonego prevalere con il punteggio finale di 7-6, 5-7, 6-2, 1-6, 6-4, dimostrando una notevole determinazione e una grande resilienza.

Una battaglia estenuante sul campo

Il confronto tra Sonego e Herbert si è rivelato una vera e propria maratona tennistica, un duello che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso per tutta la sua durata.

Dopo un primo set intensamente combattuto, deciso solamente al tie-break a favore dell'azzurro, Sonego ha ceduto il secondo parziale, permettendo a Herbert di pareggiare i conti. Tuttavia, il tennista torinese ha reagito con forza e carattere nel terzo set, riprendendo il controllo del match. La risposta di Herbert nel quarto set ha riportato la sfida in equilibrio, spingendo l'incontro al decisivo quinto set. Qui, Sonego ha saputo trovare le energie e la concentrazione necessarie per avere la meglio, chiudendo la partita con un'affermazione di volontà.

Il cammino nel torneo e il prossimo avversario

Grazie a questa vittoria sofferta ma meritata, Sonego si qualifica per il secondo turno del torneo parigino, un traguardo significativo dopo una prova così estenuante.

L'incontro, che si è protratto fino a tarda notte sul campo Simonne-Mathieu, ha richiesto a Sonego una grande tenuta fisica e mentale. Ora, il tennista italiano attende di conoscere il suo prossimo avversario, che sarà il vincente della sfida tra Paul e Hijikata, promettendo un altro emozionante capitolo nella sua avventura al Roland Garros.