Jannik Sinner ha inaugurato gli Internazionali d'Italia con una vittoria su Sebastian Ofner al Foro Italico. Il numero uno del mondo è passato al terzo turno, sostenuto dal calore del pubblico romano.

Sinner ha dichiarato: "Ora bisogna alzare il livello". Riconoscendo le difficoltà iniziali, ha aggiunto: "Le prime partite sono sempre le più complicate, sono contento di essere qui e l'obiettivo è andare il più lontano possibile". Il pubblico del Centrale ha accolto le sue parole: "Per noi italiani questo è sempre uno dei tornei più importanti dell'anno".

L'obiettivo della finale

Il tennista italiano ha ricordato la finale dello scorso anno: "La passata stagione è stata incredibile e anche questa la sto giocando bene". Ha poi sottolineato l'importanza di essere felici in campo. Analizzando la partita, Sinner ha ammesso le difficoltà: "A questo livello tutte le partite sono difficili. Le condizioni serali hanno reso difficile il suo gioco, non è stata una giornata facile ma mi sono sentito solido in campo. Credo che la giornata di oggi sia stata positiva".

Strategia e prossimi impegni

Sinner ha spiegato: "Nel tennis di oggi è importante muovere l'avversario, ma dipende sempre da come ti senti in campo. Cercavo spesso il cambio lungolinea sul suo dritto perché era la zona dove potevo fargli più male".

Ha cercato di non dare punti di riferimento in risposta, notando però un servizio non ottimale per le diverse condizioni serali. L'attenzione di Jannik Sinner è ora rivolta all'impegno di lunedì, quando tornerà in campo.

Gli Internazionali d'Italia, appuntamento chiave della stagione, vedono i migliori giocatori. Questa edizione, oltre a Sinner, annovera altri atleti italiani di spicco.