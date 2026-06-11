Il pilota spagnolo Fernando Alonso, al volante dell’Aston Martin, ha espresso la possibilità che il Gran Premio di Spagna a Barcellona-Catalunya possa essere la sua ultima apparizione in Formula 1 su questo storico circuito. Con il contratto in scadenza alla fine della stagione 2026, il quarantacinquenne non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro agonistico. La decisione di escludere Barcellona dal calendario 2027, infatti, rende improbabile un suo ritorno nel 2028.

Alonso ha commentato: “Sarà un weekend speciale, probabilmente il mio ultimo Gran Premio di Barcellona in Formula 1.

Cercherò di godermi il fine settimana. Non sarò competitivo e non starò troppo a lungo in macchina in qualifica. Credo sia il mio ventitreesimo Gran Premio di Spagna, e tutti sono stati magici. Anche quest’ultimo deve esserlo”.

Il futuro agonistico di Alonso

L’incertezza sul proprio futuro spinge il pilota ad affrontare ogni gara della stagione come se potesse essere l’ultima, un approccio particolarmente sentito per l’appuntamento di Barcellona, data la sua assenza dal calendario del prossimo anno. “Se non so cosa farò l’anno prossimo, è quasi impossibile essere sicuri di cosa farò tra due anni”, ha dichiarato Alonso, suggerendo che la decisione definitiva verrà presa dopo l’estate.

Nonostante la frustrazione per la mancanza di competitività della sua vettura, Alonso mantiene una prospettiva serena sulla propria carriera.

“Ho ottenuto molto più di quanto abbia mai sognato. Non ho mai sognato di diventare pilota di Formula 1 e poi di correre per i migliori team. Ora tutto è un extra. Non sono competitivo come tutti vorremmo, e questa è probabilmente la sofferenza più grande che viviamo ogni weekend. Ma dal punto di vista personale, non è troppo difficile o qualcosa di simile”.

Il contesto della Formula 1 e il calendario

La stagione in corso si distingue per un’elevata competitività, con l’introduzione di nuovi circuiti e la rotazione di sedi storiche come Barcellona che stanno ridefinendo il panorama della Formula 1. L’esclusione del Gran Premio di Spagna dal calendario 2027 riflette una tendenza a privilegiare nuove destinazioni e mercati emergenti, conferendo un significato ancora maggiore alla partecipazione di Alonso a questa edizione della sua gara di casa.

Il pilota spagnolo, con un debutto in Formula 1 avvenuto oltre vent’anni fa, continua a essere un punto di riferimento per i tifosi e per il movimento automobilistico nazionale, nonostante le attuali incertezze personali e sportive.