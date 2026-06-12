Dopo aver conquistato il primo successo nella Volleyball Nations League 2026, l’Italia maschile è pronta a tornare in campo per il terzo appuntamento della Pool 1 in corso ad Ottawa. La formazione guidata da Ferdinando De Giorgi, dopo la sconfitta all’esordio contro la Francia campione olimpica e la successiva vittoria ottenuta contro la Germania, affronterà la Turchia nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 giugno alle ore 1.30 italiane. Gli azzurri cercano continuità di risultati e prestazioni in una fase iniziale della competizione particolarmente importante per consolidare automatismi e fiducia.

Il match tra Italia e Turchia sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

I precedenti con la Turchia

La storia dei precedenti sorride nettamente all’Italia. Le due nazionali si sono affrontate complessivamente venticinque volte, con un bilancio di ventidue vittorie azzurre e appena tre successi della Turchia. L’ultimo confronto, però, rappresenta un campanello d’allarme per la squadra di De Giorgi. Lo scorso 31 maggio, infatti, la formazione turca si impose per 3-0 in un test match disputato durante la preparazione estiva. In quell’occasione l’Italia, schierata con una formazione ampiamente rimaneggiata, faticò soprattutto in fase offensiva, accumulando errori e non riuscendo a trovare le soluzioni efficaci mostrate nei precedenti impegni amichevoli.

La Turchia seppe invece sfruttare al meglio le difficoltà degli azzurri, conquistando una vittoria meritata che conferma il valore di una squadra in costante crescita nel panorama internazionale.

La formazione azzurra

Per la sfida contro la Turchia, De Giorgi dovrebbe confermare gran parte dell’assetto visto nelle ultime uscite. In regia agirà Paolo Porro con Kamil Rychlicki nel ruolo di opposto, mentre in banda sono attesi Mattia Bottolo e Luca Porro. Al centro spazio alla coppia composta da Giovanni Sanguinetti e Pardo Mati, con Gabriele Laurenzano libero. Nella vittoria contro la Germania sono arrivati segnali incoraggianti anche dalla panchina: Alessandro Bovolenta ha chiuso da miglior realizzatore azzurro con 15 punti, mentre Francesco Sani ha offerto un contributo prezioso in attacco. Positivo anche l’apporto di Giovanni Gargiulo, autore di sei punti.