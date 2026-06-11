Il commissario tecnico Julio Velasco ha ufficializzato le convocazioni per la Pool 5 della Volley Nations League femminile. Quattordici le atlete che rappresenteranno l’Italia in questa fase cruciale della competizione, in programma a Pasig City, nelle Filippine. La nazionale azzurra si presenta a questo appuntamento dopo aver archiviato la prima settimana di gare a Brasilia con un bilancio positivo di tre vittorie e una sola sconfitta, un ottimo avvio.
Il raduno è fissato per il 12 giugno presso il Centro Pavesi di Milano, prima della partenza per le Filippine.
Il calendario della Pool 5 prevede quattro incontri: il 17 giugno contro la Repubblica Ceca, il 18 giugno contro la Serbia, il 20 giugno contro gli Stati Uniti e il 21 giugno contro il Giappone. Tra le novità più rilevanti spiccano i nomi di Sarah Fahr, Josephina Obossa e Ilenia Moro, il cui ritorno è particolarmente atteso.
Le convocate per la Pool 5
La rosa selezionata da Julio Velasco per la trasferta nelle Filippine comprende un mix strategico di esperienza e giovani talenti:
- Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Francesca Scola.
- Schiacciatrici: Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova.
- Centrali: Denise Meli, Linda Nwakalor, Sarah Fahr, Linda Manfredini.
- Opposti: Merit Adigwe, Josephina Obossa.
- Liberi: Eleonora Fersino, Ilenia Moro.
La presenza di atlete come Fahr, Obossa e Moro segna un rinforzo importante per la squadra.
La loro esperienza e qualità tecniche saranno fondamentali sia in fase difensiva che offensiva, contribuendo a consolidare la posizione dell'Italia nella classifica della Volley Nations League.
La preparazione e i ritorni chiave
La preparazione della nazionale femminile di pallavolo è iniziata a fine maggio, con collegiali presso il Centro Pavesi di Milano. In questa fase, Sarah Fahr aveva già fatto il suo rientro dopo un breve periodo di pausa. Il lavoro svolto è stato intenso, focalizzato sull'affinamento dell'intesa di squadra e sulla condizione fisica, elementi cruciali per affrontare avversarie di alto livello. La scelta di puntare su un nucleo solido e competitivo, che include anche atlete come Loveth Omoruyi e Merit Adigwe, è chiara.
In parallelo, la nazionale Seniores B femminile prosegue la sua preparazione in vista dei Giochi del Mediterraneo, evidenziando una programmazione federale attenta allo sviluppo delle nuove generazioni. L'Italia si presenta così alla Pool 5 della Nations League con una squadra determinata, pronta a confrontarsi con alcune delle migliori selezioni mondiali e a proseguire il suo percorso nella prestigiosa competizione.