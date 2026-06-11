Il commissario tecnico Julio Velasco ha ufficializzato le convocazioni per la Pool 5 della Volley Nations League femminile. Quattordici le atlete che rappresenteranno l’Italia in questa fase cruciale della competizione, in programma a Pasig City, nelle Filippine. La nazionale azzurra si presenta a questo appuntamento dopo aver archiviato la prima settimana di gare a Brasilia con un bilancio positivo di tre vittorie e una sola sconfitta, un ottimo avvio.

Il raduno è fissato per il 12 giugno presso il Centro Pavesi di Milano, prima della partenza per le Filippine.

Il calendario della Pool 5 prevede quattro incontri: il 17 giugno contro la Repubblica Ceca, il 18 giugno contro la Serbia, il 20 giugno contro gli Stati Uniti e il 21 giugno contro il Giappone. Tra le novità più rilevanti spiccano i nomi di Sarah Fahr, Josephina Obossa e Ilenia Moro, il cui ritorno è particolarmente atteso.

Le convocate per la Pool 5

La rosa selezionata da Julio Velasco per la trasferta nelle Filippine comprende un mix strategico di esperienza e giovani talenti:

Palleggiatrici: Carlotta Cambi , Francesca Scola .

, . Schiacciatrici: Stella Nervini , Loveth Omoruyi , Gaia Giovannini , Ekaterina Antropova .

, , , . Centrali: Denise Meli , Linda Nwakalor , Sarah Fahr , Linda Manfredini .

, , , . Opposti: Merit Adigwe , Josephina Obossa .

, . Liberi: Eleonora Fersino, Ilenia Moro.

La presenza di atlete come Fahr, Obossa e Moro segna un rinforzo importante per la squadra.

La loro esperienza e qualità tecniche saranno fondamentali sia in fase difensiva che offensiva, contribuendo a consolidare la posizione dell'Italia nella classifica della Volley Nations League.

La preparazione e i ritorni chiave

La preparazione della nazionale femminile di pallavolo è iniziata a fine maggio, con collegiali presso il Centro Pavesi di Milano. In questa fase, Sarah Fahr aveva già fatto il suo rientro dopo un breve periodo di pausa. Il lavoro svolto è stato intenso, focalizzato sull'affinamento dell'intesa di squadra e sulla condizione fisica, elementi cruciali per affrontare avversarie di alto livello. La scelta di puntare su un nucleo solido e competitivo, che include anche atlete come Loveth Omoruyi e Merit Adigwe, è chiara.

In parallelo, la nazionale Seniores B femminile prosegue la sua preparazione in vista dei Giochi del Mediterraneo, evidenziando una programmazione federale attenta allo sviluppo delle nuove generazioni. L'Italia si presenta così alla Pool 5 della Nations League con una squadra determinata, pronta a confrontarsi con alcune delle migliori selezioni mondiali e a proseguire il suo percorso nella prestigiosa competizione.