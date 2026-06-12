Carlo Ancelotti, l'esperto commissario tecnico del Brasile, ha condiviso il suo profondo entusiasmo e le sue aspettative alla vigilia dell'attesissimo esordio della squadra ai Mondiali. Con parole cariche di significato, Ancelotti ha dichiarato: “È una nuova esperienza, è qualcosa di nuovo per me. Porta con sé tanta responsabilità ma è un onore poter rappresentare il paese del calcio per eccellenza. Voglio godermi questo momento”. Il tecnico ha inoltre enfatizzato il suo pieno agio nel ruolo, aggiungendo di sentirsi “molto bene nel mio ruolo”, un'affermazione che riflette la sua serenità e determinazione nell'affrontare questa prestigiosa avventura internazionale.

L'inedito debutto di Ancelotti ai Mondiali

Per il rinomato tecnico italiano, questa edizione dei Mondiali segna un capitolo completamente nuovo nella sua illustre carriera: è infatti la prima volta che Ancelotti si trova ad affrontare un torneo iridato in qualità di capo allenatore di una nazionale. Dopo aver collezionato un'impressionante serie di successi e trofei alla guida dei più prestigiosi club europei, ora si trova al timone della leggendaria Seleção. Questa posizione comporta una consapevolezza acuta del peso storico e del profondo significato simbolico che riveste. La sua dichiarazione iniziale non solo esprime la percezione dell’importanza cruciale di questo momento, ma anche il desiderio sincero e la volontà di viverlo appieno, infondendo tutta la sua esperienza e passione nel progetto.

Il riconoscimento e l'ammirazione della squadra

Il portiere del Liverpool, Alisson Becker, una delle figure più autorevoli e leader della nazionale brasiliana, ha espresso parole di grande stima nei confronti del suo allenatore, definendo Ancelotti un “true winner” (un vero vincitore). Questa attestazione sottolinea la gioia e la profonda gratitudine che l'intero gruppo squadra prova per la presenza del tecnico. Il Mondiale 2026 rappresenta per Ancelotti non solo la sua prima esperienza come CT in un torneo iridato, ma anche il culmine di una carriera eccezionale. Dopo aver conquistato ogni trofeo possibile a livello di club, Ancelotti ha abbracciato la guida della nazionale brasiliana con un entusiasmo contagioso, un profondo rispetto per la maglia e una visione chiara per il futuro della squadra.

Un incarico di portata storica per il Brasile

Le parole di Alisson non fanno che rafforzare il già evidente rispetto e l’ammirazione che la squadra nutre per la figura di Carlo Ancelotti. Il tecnico, all'età di 67 anni, detiene un primato significativo: è il primo straniero a ricoprire il prestigioso ruolo di selezionatore della nazionale brasiliana dal lontano 1965, un dettaglio che ne evidenzia l'eccezionale portata storica. Con un palmarès invidiabile che include la vittoria di ben cinque Champions League e di tutti i principali campionati europei, Ancelotti è ora investito dell'arduo ma stimolante compito di condurre il Brasile verso la conquista del titolo mondiale. Questo trofeo, l'ultimo dei quali risale al 2002, rappresenta l'obiettivo più ambito.

L'incarico non è solo una sfida professionale di altissimo livello, ma anche un momento di immensa responsabilità e di grande prestigio, riconosciuto e apprezzato sia dal tecnico stesso sia dall'intera rosa dei giocatori, pronti a seguirlo in questa avventura.