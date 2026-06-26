Il team Cadillac mantiene viva la fiducia nella possibilità di accedere alla Q2 nelle qualifiche del Gran Premio d'Austria, nonostante una giornata di prove libere del venerdì segnata da significativi problemi tecnici. La scuderia ha introdotto in pista un importante pacchetto di aggiornamenti, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni della vettura, ma sia Sergio Perez che Valtteri Bottas hanno visto il loro programma di lavoro seriamente compromesso da inconvenienti che hanno drasticamente limitato il tempo a disposizione sul circuito del Red Bull Ring.

Sergio Perez ha dovuto affrontare problemi elettrici in entrambe le sessioni di prove libere, riuscendo a completare solo poche tornate. In particolare, ha gestito appena quattordici giri in FP1 e solamente due in FP2, un dato che evidenzia la gravità dei guasti e la conseguente perdita di dati preziosi. "Voglio partire dal positivo, ovvero che sembriamo essere più vicini", ha dichiarato Perez, esprimendo un cauto ottimismo nonostante le difficoltà. "Valtteri ha avuto una buona sessione questa mattina. Purtroppo, per me il tempo in pista è stato molto limitato oggi. Non sappiamo davvero quale sia il problema dalla mia parte, quindi cambieremo praticamente tutto sul lato elettrico per assicurarci che domani si possa lavorare senza intoppi, perché abbiamo molto lavoro da fare."

Le Difficoltà Tecniche e le Prospettive per la Q2

Anche Valtteri Bottas, dopo un buon inizio di giornata, ha dovuto interrompere anticipatamente le prove a causa di un problema al fondo della vettura.

Questo inconveniente ha generato surriscaldamento e scintille sotto la monoposto, limitandolo a soli sei giri nella seconda sessione. Il direttore tecnico Nick Chester ha fornito dettagli sulle difficoltà riscontrate e ha commentato l'impatto degli aggiornamenti: "Abbiamo avuto FP1 e non siamo riusciti a fare molti giri. Sì, da quello che possiamo vedere, l’aggiornamento sembra essere un passo avanti. Ma vediamo domani in FP3 e in qualifica dove arriveremo. Qui è sempre tutto molto tirato. Cercheremo con tutte le forze di entrare in Q2. Ma sarà una griglia molto combattuta, ne sono certo."

Chester ha inoltre chiarito la natura specifica dei problemi, distinguendo tra un inconveniente legato all’esecuzione del team e uno di affidabilità della componentistica.

"Per Perez, è un problema elettrico che fa spegnere la macchina. Stiamo lavorando su questo, abbiamo cambiato alcuni componenti e ora ne stiamo sostituendo altri per essere pronti per FP3. Sul fondo della vettura di Valtteri, abbiamo avuto un problema di assemblaggio nella parte anteriore centrale, che ha fatto abbassare troppo la macchina", ha spiegato il direttore tecnico, sottolineando la complessità delle sfide affrontate.

Segnali di Crescita e la Sfida della Q2

Nonostante le battute d'arresto e il tempo limitato in pista, i segnali di un incremento di prestazione con il nuovo pacchetto di aggiornamenti sono evidenti. Il team Cadillac ha mostrato un miglioramento della velocità rispetto alle precedenti uscite, alimentando l'ottimismo in vista delle qualifiche.

"Siamo stati molto vicini alla Q2 più volte... Credo che abbiamo buone possibilità, ma serve una FP3 senza problemi", ha ribadito Chester, evidenziando l'importanza di una sessione finale di prove senza intoppi. La giornata di sabato sarà quindi decisiva per valutare il reale potenziale degli aggiornamenti e le concrete possibilità di Cadillac di raggiungere la Q2 per la prima volta in questa stagione, un traguardo che darebbe una spinta significativa al morale del team.