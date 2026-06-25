La Regione Campania ha annunciato un significativo piano di investimenti per il settore sportivo, destinando oltre 56 milioni di euro al finanziamento di interventi sugli impianti sportivi di proprietà comunale e un ulteriore bando da 200mila euro per sostenere eventi di inclusione sociale. L'assessora allo Sport della Regione Campania, Fiorella Zabatta, ha illustrato i dettagli di queste iniziative, che rientrano nella programmazione regionale a sostegno dell’impiantistica sportiva e della pratica sportiva.

Oltre 56 milioni per l'impiantistica sportiva comunale

I fondi, che superano i 56 milioni di euro, sono specificamente destinati ai Comuni campani per la realizzazione di interventi di manutenzione, riqualificazione e nuova costruzione di strutture sportive. Il programma prevede due distinte linee di finanziamento:

Una dedicata agli interventi di manutenzione e adeguamento degli impianti esistenti, con contributi che possono raggiungere fino a un milione di euro per ciascun progetto.

degli impianti esistenti, con contributi che possono raggiungere fino a per ciascun progetto. Una seconda linea destinata alla riqualificazione e nuova realizzazione di impianti sportivi, con finanziamenti che possono arrivare fino a quattro milioni di euro.

L’assessora Zabatta ha enfatizzato l'importanza di disporre di "strutture adeguate, sicure e accessibili, capaci di accogliere atleti, associazioni, famiglie e giovani".

L'investimento mira a rafforzare la rete degli impianti sportivi sul territorio, offrendo ai Comuni l'opportunità concreta di intervenire sul proprio patrimonio sportivo, sia recuperando e migliorando impianti esistenti, sia realizzando nuove strutture dove necessario. L'obiettivo primario è creare "luoghi di aggregazione, inclusione e crescita sociale", che rappresentino opportunità per i giovani e presidi di benessere per l'intera comunità. "Ogni campo sportivo riqualificato, ogni palestra resa più moderna e ogni nuovo impianto rappresentano un’opportunità in più per i nostri ragazzi e un presidio di benessere per l’intera comunità", ha dichiarato l'assessora.

Bando da 200mila euro per eventi di inclusione e aggregazione

In aggiunta agli investimenti sulle infrastrutture, la Regione Campania ha pubblicato un bando da 200mila euro per sostenere eventi sportivi gratuiti. Questa iniziativa è rivolta a manifestazioni promosse da associazioni ed enti del Terzo settore, con una particolare attenzione ai giovani, alle persone con disabilità e alle fasce più fragili della popolazione. L'obiettivo è valorizzare gli spazi sportivi di prossimità e restituire alle comunità luoghi di aggregazione e partecipazione, affinché gli investimenti nelle infrastrutture siano accompagnati da concrete opportunità di pratica sportiva e inclusione sociale.

Possono partecipare al bando gli enti morali e le associazioni del Terzo settore, incluse le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni no profit la cui attività principale è rivolta a persone con disabilità e fragili.

I contributi previsti possono arrivare fino a 5mila euro per ciascun progetto, con la possibilità di essere elevati a 10mila euro per iniziative specificamente dedicate a persone con disabilità.

Le risorse per questo bando derivano dalle economie registrate nell’ambito del Programma Summer Universiade Napoli 2019 dell’ARUS – Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport. Le modalità di presentazione delle domande sono dettagliate nell’avviso pubblico diffuso dall’ARUS. L’intento complessivo è rendere effettivo il diritto allo sport per tutti i soggetti, in ogni fascia di età e di popolazione, promuovendo attivamente la partecipazione e l'inclusione sociale nelle comunità locali.