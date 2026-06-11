Il Circuit de Barcelona-Catalunya, pur essendo un tracciato familiare per i piloti di Formula 1, continua a rappresentare una sfida tecnica significativa. Carlos Sainz, protagonista di casa, ha condiviso le sue impressioni sulle peculiarità di questa pista, sottolineando come la sua lunga storia di test e gare nelle categorie minori ne riduca l'elemento di novità rispetto ad altri appuntamenti del calendario.

"Penso che Barcellona sia una grande pista, ma l'abbiamo visitata così spesso durante le nostre carriere, tra test e categorie junior, che non c'è più la novità di andarci per la gara", ha spiegato Sainz.

Questa familiarità, tuttavia, non diminuisce la complessità del tracciato, che rimane uno dei più impegnativi per la messa a punto delle monoposto.

Il pilota spagnolo ha evidenziato come la configurazione del circuito, con le sue numerose e lunghe curve, renda particolarmente arduo trovare il setup ideale. "È probabilmente uno dei setup più difficili dell'anno dal punto di vista della vettura perché ci sono molte curve lunghe, e normalmente per le F1 le curve lunghe sono difficili da settare perché hai molti bilanci diversi attraverso la curva. Trovare il giusto setup per il Circuit de Barcelona-Catalunya è probabilmente una delle sfide più grandi della stagione", ha affermato Sainz, sottolineando l'importanza di un bilanciamento preciso attraverso le diverse fasi della curva.

Le scelte Pirelli e le strategie per il Gran Premio

Nonostante il titolo di Gran Premio di Spagna sia ora assegnato a Madrid, il circuito catalano mantiene la sua rilevanza come tappa fondamentale del mondiale, anche grazie ai cinque giorni di test pre-stagionali svolti a gennaio. Per il weekend di gara, Pirelli ha optato per una selezione di pneumatici più morbida del solito: le mescole C2 (hard), C3 (medium) e C4 (soft). Questa scelta mira a incentivare un maggior numero di soste ai box e a promuovere l'utilizzo delle gomme dure nelle strategie di gara.

Le squadre avranno a disposizione due set di gomme hard (banda bianca), tre set di medie (banda gialla) e otto set di soft (banda rossa). Saranno inoltre disponibili le gomme intermedie (verdi) e le full wet (blu) in caso di pioggia.

Un set aggiuntivo di soft è riservato ai piloti che raggiungeranno la Q3 in qualifica. È obbligatorio per tutti i piloti utilizzare almeno due diverse mescole slick durante la corsa, a condizione che la pista rimanga asciutta.

Il tracciato, lungo 4,657 chilometri e caratterizzato da quattordici curve ad alta velocità, impone notevoli sollecitazioni laterali agli pneumatici, in particolare sul lato sinistro, più stressato dalle nove curve a destra. Il degrado termico è un fattore predominante, aggravato dall'età e dall'abrasività dell'asfalto. Le temperature della pista, presumibilmente più elevate rispetto agli anni precedenti a causa del cambio di data della gara, aggiungeranno un ulteriore elemento di sfida per la gestione degli pneumatici.

Sviluppi tecnici e test post-gara

Il ritorno a Barcellona offre ai team un'importante opportunità per valutare gli sviluppi tecnici introdotti sulle monoposto, in un appuntamento tradizionalmente propizio alle novità. I dati raccolti durante i test di gennaio sullo stesso circuito serviranno da prezioso riferimento per confrontare le prestazioni e l'efficacia delle modifiche apportate. Questo weekend sarà un vero e proprio banco di prova per le evoluzioni delle vetture.

A conclusione del Gran Premio, il 16 e 17 giugno, il Circuit de Barcelona-Catalunya ospiterà due giorni di test dedicati agli pneumatici slick, con la partecipazione di Ferrari, Aston Martin e Cadillac. Questi test forniranno ulteriori dati cruciali per lo sviluppo futuro delle gomme e per la preparazione delle prossime tappe del campionato.