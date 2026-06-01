Concluso il Giro d'Italia, il mondo del ciclismo guarda già al grande evento della stagione, il Tour de France. La Grande Boucle promette un'edizione davvero stellare, che vivrà un appassionante avvicinamento in questo mese di giugno. Il tema principale di questo mese saranno proprio le sfide tra i campioni che vedremo al Tour, con le diverse scelte fatte da Pogacar, Seixas, Del Toro, Ayuso, Lipowitz.

In Francia sfida Seixas - Del Toro

In un mese ricchissimo di appuntamenti, gli snodi cruciali per la marcia di avvicinamento al Tour de France sono le due tradizionali gare a tappe di questo periodo: il Giro del Delfinato, da quest'anno rinominato Tour Auvergne Rhone Alpes, e il Giro di Svizzera.

Pur con il nuovo nome, il Tour Auvergne conferma la ricetta classica del Delfinato, un percorso da vera corsa a tappe, con salite lunghe e difficili e tanti campioni al via. La corsa scatta domenica 7 giugno e si conclude una settimana più tardi. Già alla prima tappa si affronta un percorso impegnativo, ma i punti chiave sono la cronosquadre di 28 km e i tre arrivi in salita piazzati nelle ultime tre tappe: Crest Voland, Grand Colombier e Plateau de Solaison. L'uomo più atteso è Paul Seixas, il fenomeno nuovo del ciclismo, che sfida altri protagonisti che ritroverà anche al Tour, come Del Toro, Ayuso, Onley. In questa corsa rientra in gruppo anche Wout van Aert.

Pogacar superstar in Svizzera

Il Giro di Svizzera propone invece un format rinnovato, con appena cinque tappe, di cui una a cronometro, e un solo arrivo in salita.

Si corre da mercoledì 17 a domenica 21 giugno, con il via in Italia, da Sondrio. La corsa inizia con una tappa mossa, segnata dallo strappo di Moia a pochi km dall'arrivo, una frazione mista a Locarno, e una più facile a Bad Ragaz. A questo punto si correrà la crono individuale di 23 km, per concludere poi con l'arrivo in salita a Villars sur Ollon.

Pogacar è la grande stella della corsa, ma in gruppo vedremo anche Tom Pidcock, Primoz Roglic e Matteo Jorgenson.

Tra le altre corse del mese spiccano la Copenhagen Sprint, dove è previsto il rientro di Milan, il Giro del Belgio con Pedersen, Kooij e Merlier, e il Giro di Slovenia, scelto da Lipowitz come corsa di avvicinamento al Tour.

L'ultimo weekend del mese sarà occupato dai Campionati nazionali, che in Italia per le prove elite uomini saranno a Cuneo.

Oltre alle gare professionistiche è da ricordare anche il Giro d'Italia Next Gen, al via il 14 giugno con diretta su Rai e Eurosport.

Ecco il calendario delle corse di ciclismo di giugno 2026 con i canali che le trasmettono in tv e streaming