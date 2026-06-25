Le grandi manovre del mercato del ciclismo in vista del 2027 stanno entrando nella fase caldissima. Dalla clamorosa indiscrezione sul futuro di Primož Roglič alle mosse della Lidl-Trek, ecco le ultime novità più interessanti.

Red Bull-Bora: Roglič verso l'addio, Hindley destinato a restare

La notizia più rumorosa riguarda indubbiamente la corazzata tedesca Red Bull-Bora-Hansgrohe. Le strade tra la squadra e Primož Roglič sono destinate a separarsi. Al momento, lo scenario intorno allo sloveno resta avvolto nel mistero: non è ancora chiaro se Roglič deciderà di appendere la bici al chiodo a fine stagione o se cercherà un ultimo, clamoroso ingaggio in un altro team di prima fascia per chiudere la carriera.

Roglič era arrivato nella RedBull nella stagione 2024, con l'obiettivo di essere il leader per l'assalto alle grandi corse a tappe. Il campione sloveno è però arrivato già in una fase calante della carriera e ha ottenuto dei risultati altalenanti. Nella prima stagione ha vinto il Delfinato e la Vuelta Espana, ma si è ritirato al Tour de France. Nel 2025 le sue prestazioni sono calate drasticamente. Ha vinto la Volta Catalunya, ma si è ritirato dal Giro d'Italia e ha chiuso ottavo al Tour de France. Quest'anno non ha vinto nessuna corsa, il suo miglior piazzamento è stato il terzo posto nella Milano Torino.

Sul fronte opposto, la Red Bull sembra intenzionata a blindare il proprio nucleo per i Grandi Giri: Jai Hindley, reduce dall'ottimo podio conquistato al Giro d'Italia, è fortemente indiziato a rinnovare il suo contratto e a rimanere uno dei punti di riferimento della squadra, in cui dal 2027 entrerà a tutti gli effetti anche Lorenzo Mark Finn.

Lidl-Trek scatenata: Felix Gall nel mirino

La Lidl-Trek continua a muoversi sul mercato con l'obiettivo dichiarato di costruire una squadra in grado di puntare alla maglia gialla nei prossimi anni.

Il nome caldo per rinforzare il reparto scalatori è quello di Felix Gall. L'austriaco, attualmente in forza alla Decathlon-CMA CGM, sembra vicinissimo a fare i bagagli per sposare il progetto del team statunitense, che gli garantirebbe un ruolo di primissimo piano nelle corse a tappe.