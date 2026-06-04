Flavio Cobolli ha scritto una pagina importante nella sua carriera, conquistando la sua prima semifinale in un torneo del Grande Slam. L'impresa è avvenuta sul campo centrale Philippe-Chatrier del Roland Garros, dove ha sconfitto in rimonta il canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Contemporaneamente, il percorso di Matteo Berrettini si è interrotto a causa di un problema all’adduttore dell’addome, che lo ha costretto al ritiro sul 5-2 nel secondo set contro Matteo Arnaldi. Quest'ultimo, di conseguenza, ha guadagnato l'accesso alla semifinale.

Grazie a questi risultati, l’Italia è certa di avere un proprio rappresentante in finale.

Il tennista romano Cobolli ha espresso tutta la sua emozione al termine del match: “È la chance della mia vita”, ha dichiarato, aggiungendo in francese al pubblico presente: “Grazie, merci à tous”. Ha descritto le condizioni iniziali della partita come particolarmente difficili, caratterizzate da un forte vento. La decisione del direttore del torneo di chiudere il tetto per il rischio pioggia ha segnato un punto di svolta, dando il via alla sua incredibile rimonta. “Mi sono detto lotta, avevo la sensazione che era la chance della mia vita e ce l’ho fatta. Ora manca un pezzettino”, ha aggiunto, sottolineando la sua determinazione.

Il ritiro di Berrettini e la semifinale tutta italiana

Matteo Berrettini aveva iniziato l'incontro con determinazione, aggiudicandosi il primo set al tie-break dopo oltre un’ora e venti minuti di gioco. Tuttavia, nel corso del secondo set, ha dovuto richiedere un medical time-out a causa di un problema all’adduttore dell’addome. Al rientro in campo, Berrettini ha mostrato evidenti segni di sofferenza e, su indicazione del suo staff, ha deciso di rinunciare al proseguimento del match, ritirandosi sul 5-2 in favore di Arnaldi. Questo sfortunato evento ha aperto la strada a Matteo Arnaldi.

Arnaldi si qualifica così per una semifinale storica e tutta italiana, che vedrà affrontarsi Cobolli contro Arnaldi.

Il presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi, ha espresso grande soddisfazione per il risultato e ha auspicato una trasmissione televisiva in chiaro per permettere a un pubblico più ampio di seguire l'importante appuntamento.

Un momento storico per il tennis azzurro

Il successo di Cobolli e la conseguente semifinale tutta italiana rappresentano un momento storico per il tennis italiano. Per la prima volta nell’Era Open, infatti, tre tennisti azzurri – Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi – erano riusciti ad approdare ai quarti di finale di un torneo del Grande Slam maschile. Ora, con la certezza di un finalista italiano, l’Italia può davvero sognare in grande per il titolo del Roland Garros.

Il presidente Binaghi ha ribadito l’importanza di questo eccezionale evento sportivo, sottolineando la necessità di una maggiore visibilità per il tennis italiano e rinnovando la richiesta di una diretta in chiaro per la semifinale. Il Roland Garros continua a regalare emozioni intense agli appassionati italiani: Cobolli, con la sua straordinaria rimonta e le sue parole cariche di passione, e Arnaldi, con la sua determinazione e il suo percorso, incarnano il presente e il futuro promettente del tennis azzurro.