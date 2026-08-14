Il campione olimpico Gianmarco Tamberi si prepara per la finale europea del salto in alto, in programma a Birmingham, dedicando un messaggio profondamente emozionante alla sua famiglia. L'atleta ha scelto Instagram per celebrare il primo compleanno della figlia Camilla, con un post che unisce affetto personale e determinazione sportiva.

Nel suo toccante messaggio, Tamberi ha riflettuto sul significato di questa data speciale: “Ci sono giorni nei calendari delle nostre vite che per qualche strano motivo sembrano delle vere e proprie congiunzioni astrali.

Oggi, un anno fa, tu venivi al mondo”, ha scritto l'olimpionico. Il post è accompagnato da un carosello di scatti che immortalano momenti di vita familiare, condivisi con la moglie Chiara Bontempi.

L'atleta ha espresso con forza l'impatto della figlia sulla sua esistenza: “In un solo anno hai stravolto la nostra vita – ha proseguito Tamberi –, mi hai dato la forza di reagire in uno dei miei momenti più duri. Tutto questo in un solo anno di vita, amore mio. Sono follemente innamorato di te”. Parole che sottolineano il legame indissolubile e la profonda gratitudine verso la piccola Camilla.

La promessa per la finale di Birmingham

Con lo sguardo già rivolto alla pedana, Tamberi ha trasformato il suo messaggio in una vera e propria promessa: “Oggi il tuo Babà ti farà vedere ciò che sa fare meglio.

Averti seduta sugli spalti questa sera a battere le manine a tempo è un privilegio immenso. Forse una congiunzione astrale, o forse un segno del destino, resta il fatto che oggi tornerò a volare per te!”. Una dichiarazione che carica di ulteriore significato la sua imminente performance.

Questo post, carico di speranza e amore, arriva a poche ore dalla finale europea del salto in alto, un appuntamento cruciale per Tamberi. La dedica alla figlia Camilla, che festeggia il suo primo anno di vita, evidenzia il ruolo centrale della famiglia nel percorso di rinascita e nella preparazione atletica del campione.

La nascita di Camilla ha rappresentato per Tamberi una fonte inesauribile di forza e motivazione.

L'atleta ha spesso sottolineato come la presenza della figlia abbia contribuito a superare periodi complessi, restituendogli serenità e una rinnovata determinazione sia nella vita privata che in quella sportiva. Il suo impegno agonistico si fonde così con la dimensione affettiva, trasformando ogni salto in un gesto che va oltre la mera competizione, diventando un volo dedicato a chi ama di più.