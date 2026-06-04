Il Roland Garros ha visto la conclusione del sorprendente cammino di Matteo Berrettini, costretto al ritiro durante il quarto di finale. Sul prestigioso Court Philippe-Chatrier, l'atleta italiano ha dovuto abbandonare la partita mentre era in svantaggio per 7-5, 5-2. Questo sfortunato epilogo ha aperto le porte della sua prima semifinale in un torneo del Grande Slam a Matteo Arnaldi, che prosegue così il suo sogno parigino.

Il Ritiro di Berrettini: Dolore e Frustrazione di un Ritorno Atteso

Berrettini, trentenne, stava vivendo il suo miglior percorso in un major da quattro anni, un ritorno molto atteso sulla terra rossa di Parigi dopo un periodo segnato da infortuni.

Tuttavia, il dolore acuto all’anca è diventato insostenibile. “È stato davvero difficile oggi, ma più giocavo, più servivo, più tiravo dritti, peggio mi sentivo”, ha raccontato con amarezza. Ha proseguito descrivendo i suoi tentativi di resistere: “Ho preso il medical timeout, mi hanno detto che l’area era davvero dolorante. Ho provato, ma il dolore era troppo intenso, e spero di non aver fatto danni seri”. Il ritiro, sebbene inevitabile, ha interrotto bruscamente un percorso che aveva riacceso le speranze dei suoi tifosi.

Matteo Arnaldi: Il Sogno Continua Verso la Semifinale

Per Matteo Arnaldi, il ritiro dell'avversario ha rappresentato un momento cruciale. Il venticinquenne ha così conquistato l'accesso alla sua prima semifinale in un torneo del Grande Slam, un traguardo significativo nella sua carriera.

Il suo "fairy tale", come è stato descritto, continua a Parigi, alimentato da una performance costante e determinata. Arnaldi, definito un "corridore instancabile con energia da vendere", si prepara ora ad affrontare in semifinale il connazionale Flavio Cobolli, in una sfida tutta italiana che promette grande spettacolo e tensione agonistica.