Comincia l’avventura dell’Italia agli Europei Under 18 femminili, in programma tra Riga e Vilnius, le capitali di Lettonia e Lituania. Sedici nazionali, suddivise in due gironi, si contenderanno il titolo continentale in una manifestazione che rappresenta uno dei principali appuntamenti del panorama giovanile europeo. Le azzurrine guidate da Stefano Gregoris, all’esordio sulla panchina della nazionale in un Campionato Europeo di categoria, sono state inserite nella Pool I, che si disputerà in Lettonia. Il debutto è fissato per martedì 1 luglio alle ore 11.30 contro l’Islanda, prima tappa di un percorso che vedrà l’Italia impegnata in sette giornate di gare nella fase a gironi.

Al termine del raggruppamento accederanno alle semifinali le prime due classificate di ciascuna Pool, mentre le finali per le medaglie sono in programma domenica 12 luglio. Le azzurrine si presentano all’appuntamento con l’obiettivo di migliorare il terzo posto conquistato due anni fa e confermarsi tra le protagoniste del volley giovanile europeo.

Italia-Islanda: il match in diretta streaming

L’esordio contro l’Islanda rappresenta un passaggio importante per iniziare con il piede giusto il cammino europeo. Nei tornei giovanili ogni partita può risultare determinante per la classifica finale e conquistare subito una vittoria consentirebbe alle azzurrine di acquisire fiducia in vista delle sfide successive della fase a gironi.

La partita tra Italia e Islanda sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della CEV European Volleyball Confederation, che trovate di seguito.

Le convocate azzurre per l’Europeo

Per la rassegna continentale Stefano Gregoris ha scelto quattordici atlete che arrivano da realtà diverse e molto importanti del panorama giovanile italiano. La spedizione azzurrina comprende Anita Tessariol della Pro Victoria Pallavolo, Giulia Russo dell’Arzano Volley, Sara Grossi della Savino Del Bene Scandicci, Lisa Dharma Monari Gamba e Agnese Cervi della Scuola Pallavolo Anderlini, Bianca Legrenzi, Marina La Tella e Laila Cantoni del Volleyrò Casal de' Pazzi, Giulia Faleschini e Sara Boufandar del Chieri '76 Volleyball, oltre a Alessia Manda, Julia Gordon, Ginevra Gibelli e Zoe Airhienbuwa dell’Imoco Volley. Un gruppo costruito per affrontare una manifestazione che richiederà attenzione, continuità e capacità di reggere la pressione dei grandi appuntamenti.