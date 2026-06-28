Genova ha ospitato ancora una volta lo spettacolare evento dell'urban downhill, vedendo il biker brasiliano Roger Vieira conquistare per il secondo anno consecutivo il prestigioso Red Bull Cerro Abajo. Questa tappa europea del circuito internazionale ha visto Vieira imporsi lungo un percorso mozzafiato che si snoda da Monte Peralto fino a Largo della Zecca.

Il tracciato, lungo 2,2 chilometri e con un dislivello di 279 metri, ha messo a dura prova le abilità dei concorrenti. I partecipanti hanno affrontato un percorso ricco di sfide, tra cui le caratteristiche creuze e i caruggi genovesi, antiche scalinate secolari, curve a gomito e salti spettacolari.

Vieira ha completato la discesa con un tempo eccezionale di 2:33.971, dimostrando una superiorità indiscussa.

Sul podio, il campione brasiliano ha preceduto il tedesco Johannes Fischbach, che ha chiuso in 2:35.630, e lo spagnolo Alex Marin, con un tempo di 2:36.948. La cerimonia di premiazione dei vincitori è stata officiata dalla sindaca di Genova, Silvia Salis.

Il successo della manifestazione

La gara, giunta alla sua terza edizione consecutiva nella città della Superba, ha attirato migliaia di appassionati e spettatori lungo l'intero percorso. Largo della Zecca, in particolare, si è trasformato in un vibrante villaggio per i tifosi, animato da maxi-schermi, musica e diverse forme di intrattenimento, creando un'atmosfera di grande festa.

Con questa vittoria, Vieira ha ulteriormente consolidato la sua supremazia nella disciplina, dominando anche l'edizione attuale.

Il circuito internazionale dell'urban downhill

Il Red Bull Cerro Abajo rappresenta una delle serie internazionali più avvincenti dell'urban downhill, una disciplina che si svolge su percorsi cittadini estremamente tecnici. Questi tracciati sono caratterizzati da elementi urbani come scalinate, ostacoli naturali e artificiali che richiedono grande maestria. La tappa di Genova, con i suoi specifici 2,2 chilometri e 279 metri di dislivello, è considerata una delle più iconiche del circuito, affiancandosi a quelle di Valparaíso e di altre importanti città a livello internazionale.

La performance di Roger Vieira e la sua vittoria ribadiscono la sua posizione di assoluto rilievo nel panorama mondiale dell'urban downhill. Questa disciplina unica combina in modo spettacolare abilità tecnica, velocità e coraggio, il tutto ambientato in contesti urbani spesso estremi e imprevedibili, affascinando un pubblico sempre più vasto.