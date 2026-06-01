Le finali playoff di Serie C si preparano a registrare un’affluenza record, con gli stadi di Brescia e Ascoli Piceno che si avviano verso il tutto esaurito. Martedì 2 giugno, lo Stadio Rigamonti di Brescia accoglierà la finale d’andata, mentre domenica prossima sarà la volta del “Del Duca” di Ascoli Piceno per la gara di ritorno. Entrambe le strutture sono pronte a vivere serate di grande calcio e passione, promettendo un’atmosfera indimenticabile.

L’attesa è palpabile: si prevedono sedicimila spettatori al Rigamonti e quasi undicimila al “Del Duca”.

Questi numeri confermano un trend in crescita significativo rispetto alla stagione precedente. Le fasi finali dei playoff hanno già visto dieci gare su dodici disputate registrare il tutto esaurito tra secondo turno e semifinali, con un incremento complessivo di oltre ventiduemila spettatori rispetto all’anno scorso, a testimonianza del crescente interesse per il campionato di Serie C.

Numeri da record e legame col territorio

Il profondo legame tra i club e le rispettive città emerge con forza da questi dati. La capacità degli impianti sportivi sarà sfruttata al massimo, evidenziando l’attrattività crescente del campionato e la fedeltà dei tifosi. La stagione in corso ha infatti mostrato una partecipazione del pubblico in netta crescita, con le fasi decisive dei playoff che hanno saputo catalizzare l’interesse di appassionati e sostenitori, rafforzando il senso di appartenenza.

Iniziative e passione locale

L’entusiasmo non si limita agli spalti degli stadi. In vista della finale d’andata, in programma martedì 2 giugno alle ore 21:15, lo Stadio Del Duca di Ascoli Piceno ospiterà un maxi schermo. Questa iniziativa, promossa dal sindaco Marco Fioravanti e dall’Ascoli Calcio, permetterà ai tifosi bianconeri che non potranno seguire la squadra in trasferta di vivere la partita in diretta, con ingresso gratuito, rafforzando il sostegno anche a distanza e creando un punto di aggregazione.

A Brescia, la risposta del pubblico è stata altrettanto straordinaria: la Curva Nord del Rigamonti ha registrato il tutto esaurito in meno di trenta minuti, seguita dalle tribune nel giro di poche ore.

Questo dimostra l’entusiasmo che circonda la squadra in vista della sfida decisiva per la promozione in Serie B. Tali manifestazioni sottolineano non solo l’importanza sportiva dell’evento, ma anche il forte coinvolgimento delle comunità locali, pronte a sostenere le proprie squadre con incrollabile passione e partecipazione, trasformando le finali in veri e propri eventi cittadini.