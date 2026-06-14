Lewis Hamilton ha scritto una pagina significativa della sua carriera e della storia della Ferrari, conquistando la sua prima vittoria al volante della Rossa nel Gran Premio di Spagna a Barcellona. Questa settima tappa del mondiale di Formula 1 ha visto il pilota britannico dominare la gara, tagliando il traguardo davanti a George Russell e Lando Norris, in un podio interamente britannico che mancava da decenni.

La corsa è stata caratterizzata anche da momenti di grande tensione e da ritiri eccellenti. Il leader del mondiale, Kimi Antonelli, è stato costretto ad abbandonare la competizione a soli tre giri dalla fine mentre occupava la seconda posizione, un colpo duro per la sua classifica.

Anche Charles Leclerc, compagno di squadra di Hamilton, ha dovuto ritirarsi nel finale, privando la Scuderia Ferrari di un potenziale doppio piazzamento a punti.

Il trionfo storico e il messaggio emozionante

Questa vittoria rappresenta un momento di svolta per la Ferrari, che non assaporava il gusto del successo in una gara di Formula 1 dal 2024. Per Lewis Hamilton, invece, si tratta di un traguardo ancora più personale: la sua centoseiesima vittoria in carriera, ottenuta alla sua trentunesima presenza con il team di Maranello. Un successo che ha scatenato l'emozione del campione, il quale ha espresso via radio un sentito ringraziamento alla squadra.

“Forza Ferrari, mi avete aiutato a ricordare chi sono”, ha esclamato Hamilton, visibilmente commosso.

“Mi avete aiutato tantissimo a realizzare questo sogno, non so come ringraziarvi. Ai fan, grazie per avermi ricordato chi sono. Non ce l’avrei fatta senza di voi”. Parole che sottolineano il profondo legame che il pilota ha già instaurato con la squadra e con i tifosi, celebrando un ritorno al successo atteso e desiderato.

La classifica finale e i protagonisti in pista

Il Gran Premio di Spagna ha delineato una classifica finale ricca di spunti. Alle spalle del vincitore Lewis Hamilton, si sono piazzati George Russell con la Mercedes e Lando Norris al volante della McLaren, completando un podio di grande prestigio. La quarta posizione è stata conquistata da Max Verstappen, seguito da Oscar Piastri, che ha dimostrato una buona performance.

Hanno completato la zona punti, assicurandosi preziosi piazzamenti, Isack Hadjar, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Liam Lawson e Arvid Lindblad. Questi piloti hanno lottato strenuamente per ogni posizione, contribuendo a rendere la gara avvincente fino all'ultimo giro. Come accennato, i ritiri nel finale di Kimi Antonelli e Charles Leclerc hanno impedito loro di aggiungere punti alla propria classifica personale e a quella dei rispettivi team.

Strategia vincente e podio storico

La chiave del successo di Lewis Hamilton e della Ferrari a Barcellona è stata una strategia vincente e ben orchestrata. Il team ha optato per una tattica a tre soste, che si è rivelata decisiva. Un ruolo fondamentale è stato giocato anche dall'intervento della Virtual Safety Car, un evento che ha favorito Hamilton, permettendogli di guadagnare un vantaggio significativo senza la necessità di effettuare sorpassi diretti in pista, ottimizzando i tempi di pit stop e la gestione del distacco.

La vittoria ha avuto anche un risvolto storico per il motorsport britannico. Il podio tutto britannico, con Hamilton, Russell e Norris, è un evento che non si verificava dal lontano 1968, sottolineando la forza e il talento dei piloti del Regno Unito in questa stagione di Formula 1. Questo risultato non solo celebra il successo individuale, ma anche la competitività collettiva di una generazione di talenti.

Implicazioni per il campionato mondiale

L'esito del Gran Premio di Spagna ha avuto un impatto diretto sulla classifica mondiale piloti. Nonostante il ritiro, Kimi Antonelli mantiene la leadership del campionato, ma la vittoria di Lewis Hamilton ha significativamente ridotto il distacco in classifica mondiale.

Questo risultato riapre le dinamiche del campionato, promettendo una seconda parte di stagione ancora più combattuta e incerta, con Hamilton che si propone ora come un contendente ancora più agguerrito per il titolo.