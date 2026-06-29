I Green Bay Packers si apprestano ad affrontare la nuova stagione NFL con un'attenta valutazione del proprio roster. Tre nomi in particolare emergono come possibili candidati a un taglio o a uno scambio prima dell'inizio del campionato: Josh Jacobs, Carrington Valentine e Isaiah McDuffie. Le decisioni della dirigenza potrebbero essere influenzate sia da dinamiche di campo che da circostanze extra-sportive, delineando un futuro incerto per questi atleti.

Josh Jacobs: Il Futuro del Running Back Tra Campo e Questioni Legali

Il running back Josh Jacobs, ingaggiato in free agency e inizialmente considerato un pilastro del nuovo attacco dei Packers, si trova in una posizione estremamente delicata.

Il giocatore è stato arrestato in Wisconsin a seguito di un incidente avvenuto sabato mattina, che ha portato a diverse accuse, tra cui strangolamento e vari reati minori. Sebbene Jacobs sia stato rilasciato senza che venissero formalizzate accuse immediate, la procura di Brown County ha confermato che l'indagine è "aperta e in corso" e che una "decisione finale sulle accuse sarà presa in un secondo momento".

Gli avvocati di Jacobs hanno espresso ottimismo, dichiarando di essere "estremamente soddisfatti" del suo rilascio e dell'assenza di accuse penali al momento. Hanno inoltre aggiunto di rimanere "fiduciosi che, una volta raccolte e valutate tutte le prove, si confermerà che nessuna accusa dovrà essere presentata contro Josh in futuro".

Nonostante questa posizione, la situazione rimane sotto stretta osservazione. Qualora dovessero emergere nuovi sviluppi o accuse formali, la franchigia potrebbe trovarsi nella posizione di dover considerare una cessione o un taglio del giocatore, con significative implicazioni per la strategia offensiva della squadra.

Valentine e McDuffie: Concorrenza Interna e Possibili Addii

Anche il cornerback Carrington Valentine vede il suo posto nel roster a rischio, principalmente a causa dell'intensa concorrenza interna. Nella scorsa stagione, Valentine non ha registrato alcuna intercettazione e ora si trova a competere per un ruolo da titolare con il neo-arrivato Benjamin St-Juste. Se dovesse perdere questa battaglia per la titolarità, Valentine potrebbe essere oggetto di uno scambio per una scelta al draft di basso profilo o, in alternativa, essere tagliato, una decisione che potrebbe essere facilitata dalla sua imminente scadenza contrattuale.

Una situazione analoga riguarda Isaiah McDuffie, linebacker anch'esso in scadenza di contratto. McDuffie deve affrontare la competizione di Zaire Franklin, un altro recente acquisto della squadra. Nonostante si sia dimostrato un placcatore solido e affidabile nella stagione 2025, la dirigenza dei Packers potrebbe optare per capitalizzare sul suo valore di mercato. Se McDuffie non dovesse assicurarsi il ruolo di titolare come middle linebacker, potrebbe diventare un candidato ideale per una trade, permettendo alla squadra di ottenere risorse future.

Il Contesto del Roster e le Prossime Mosse Cruciali

La vicenda di Jacobs si inserisce in un reparto running back già ricco di talento e competizione.

I Green Bay Packers possono infatti contare su un gruppo eterogeneo che include Chris Brooks, MarShawn Lloyd, Pierre Strong, Damien Martinez e il rookie Jaden Nixon. L'allenatore Matt LaFleur, interrogato sull'arresto di Jacobs, ha scelto di non commentare direttamente la situazione legale, limitandosi a un'osservazione generale sulla profondità del reparto: "Mi piace il gruppo che abbiamo, ma certamente non se ne hanno mai abbastanza. Questo è sicuro".

Nelle prossime settimane, la squadra proseguirà con le attività organizzate (OTAs) e il minicamp obbligatorio, fasi cruciali per la preparazione. Sarà durante questi periodi che la dirigenza dei Packers dovrà prendere decisioni fondamentali per definire il roster definitivo in vista dell'inizio della stagione, bilanciando prestazioni sul campo, considerazioni contrattuali e, nel caso di Jacobs, le implicazioni di questioni extra-sportive.