Ultimo impegno della fase intercontinentale di Volleyball Nations League per l'Italia, attesa oggi alle ore 14.00 italiane dalla sfida contro la Cina a Hong Kong. La formazione guidata da Julio Velasco arriva all'appuntamento con la qualificazione alle Finals già conquistata e con l'obiettivo di chiudere nel migliore dei modi il proprio cammino prima della fase decisiva della competizione. La sfida contro le padrone di casa rappresenta l'ultima occasione per consolidare la posizione nella classifica generale e affrontare le Finals con ulteriore fiducia.

Il match tra Italia e Cina sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

La rimonta contro il Canada

L'Italia si presenta al confronto dopo aver conquistato il terzo successo consecutivo nella tappa di Hong Kong, superando il Canada allenato da Giovanni Guidetti con il punteggio di 3-2 (22-25, 27-29, 25-23, 25-23, 15-5). Le azzurre hanno ottenuto la nona vittoria nella Volleyball Nations League al termine di una gara in cui sono state capaci di recuperare due set di svantaggio contro una delle squadre più competitive del torneo. La rimonta ha evidenziato la capacità del gruppo di reagire nei momenti di difficoltà e di mantenere lucidità nei punti decisivi, confermando i progressi di una squadra tornata al completo soltanto nelle ultime settimane e sempre più vicina alla migliore condizione.

I precedenti con la Cina

Italia e Cina vantano una lunga tradizione di confronti internazionali, con 88 partite disputate complessivamente. Il bilancio vede la formazione asiatica in vantaggio con 52 successi, mentre l'Italia si è imposta in 36 occasioni. Le azzurre arrivano però all'appuntamento forti dell'ultimo precedente favorevole, disputato nella Volleyball Nations League 2025 e concluso con una vittoria per 3-0. Al di là delle statistiche, la sfida rappresenterà un test importante per entrambe le squadre in vista delle Finals, con l'Italia intenzionata a prolungare la propria serie positiva e a chiudere la fase preliminare con una vittoria che potrebbe risultare decisiva per ottenere un tabellone più agevole.