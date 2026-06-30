Il prestigioso torneo di Wimbledon ha inaugurato la sua edizione con le prime sfide sui campi in erba, vedendo protagonisti due dei nomi più attesi: Novak Djokovic e Daniil Medvedev. Il campione serbo Djokovic ha iniziato il suo cammino con una vittoria combattuta in quattro set contro il cinese Wu, mentre il russo Medvedev ha offerto una prestazione dominante, superando il croato Marin Cilic in soli tre set, confermando le aspettative della vigilia.

Novak Djokovic ha affrontato il cinese Wu nella giornata inaugurale della competizione londinese, assicurandosi il passaggio al turno successivo.

Il match si è rivelato più impegnativo di quanto il punteggio finale di 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 possa suggerire, con il serbo che ha dovuto impiegare tutte le sue risorse per avere la meglio sul tenace avversario. Nonostante un set perso, Djokovic ha dimostrato una condizione fisica solida e una gestione efficace dei momenti cruciali dell'incontro, elementi fondamentali per la sua ambizione al titolo. Al secondo turno, il campione serbo si preparerà a sfidare il talentuoso greco Stefanos Tsitsipas, in un incontro che promette scintille e grande spettacolo.

Parallelamente, Daniil Medvedev, testa di serie numero otto del torneo, ha esordito con un successo netto contro il croato Marin Cilic. La sua prestazione è stata un vero e proprio manifesto di potenza e precisione, culminata in una vittoria per 6-1, 6-2, 6-4, senza concedere alcun set all'avversario.

Medvedev ha letteralmente dominato l'incontro fin dalle prime battute, mostrando una qualità del servizio eccezionale. Ha messo a segno ben sedici ace e ha mantenuto un'altissima percentuale di prime palle in campo, rendendo quasi impossibile per Cilic trovare un ritmo in risposta. Il controllo del gioco da fondo campo, unito alla sua capacità di convertire ben sette break point, ha permesso al russo di chiudere la partita con autorità e senza particolari difficoltà, confermando le sue serie ambizioni sull'erba londinese.

I risultati principali del primo turno

La prima giornata di Wimbledon ha visto anche altri tennisti di spicco avanzare nel tabellone principale. Tra questi, Felix Auger-Aliassime ha superato il kazako Shevchenko in tre set, dimostrando una buona forma e solidità.

Anche Stefanos Tsitsipas ha conquistato il suo posto al secondo turno, preparandosi così allo scontro di cartello con Novak Djokovic. Tuttavia, non tutti i favoriti hanno avuto la stessa fortuna in questa fase iniziale del torneo. Il norvegese Casper Ruud è stato eliminato a sorpresa da Hubert Hurkacz, in una delle prime battute d'arresto inattese. Similmente, il russo Andrey Rublev ha subito una sconfitta inaspettata contro il qualificato Roman Safiullin. Quest'ultimo si è imposto al termine di un super tie-break avvincente nel quinto set, chiudendo con un punteggio di 14-12, un risultato che ha segnato una delle prime grandi sorprese di questa edizione del torneo.

L'impressionante efficacia al servizio di Medvedev

La vittoria di Daniil Medvedev su Marin Cilic è stata emblematicamente caratterizzata da una straordinaria efficacia al servizio, un fattore determinante per il suo dominio in campo. Il tennista russo ha registrato un impressionante 67% di prime palle in campo, un dato significativamente superiore al 56% del suo avversario croato. Questa precisione si è tradotta in un'alta percentuale di punti vinti sulla prima palla, il 73% per Medvedev contro il 64% di Cilic, un divario notevole su una superficie veloce come l'erba. Anche sulla seconda palla, Medvedev ha mantenuto un rendimento superiore, aggiudicandosi il 50% dei punti rispetto al 31% di Cilic.

A completare il quadro di un servizio quasi inattaccabile, si aggiungono i sedici ace messi a segno e un numero contenuto di soli cinque doppi falli. I suoi turni di battuta non sono mai apparsi realmente in pericolo, grazie anche a una pressione costante in risposta che ha impedito a Cilic di trovare le contromisure necessarie per rientrare in partita, nonostante un tardivo tentativo di reazione nel terzo set. La sua prestazione ha evidenziato come il servizio sia stato la chiave di volta per il suo agevole passaggio al turno successivo, proiettandolo con fiducia verso le prossime sfide.