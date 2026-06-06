Grande entusiasmo in casa Aci per le qualifiche del Gran Premio di Monaco di Formula 1 del 2026. Il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, ha espresso la sua soddisfazione, dichiarando: “Anche noi, come ha affermato Kimi Antonelli subito dopo le qualifiche, non vediamo l’ora che arrivi la gara. Un Gran Premio che, proprio grazie a Kimi e alle Ferrari, si prospetta avvincente e particolarmente interessante per i colori italiani”.

Il giovane pilota Mercedes, Kimi Antonelli, partirà ancora una volta dalla pole position dopo aver dominato le prove ufficiali sul prestigioso circuito di Montecarlo.

La Russa, in qualità di presidente della Federazione sportiva dell’Automobile, ha voluto sottolineare l’importanza di questi risultati: “Non posso che complimentarmi con chi, a vari livelli e in diverse discipline, sta ottenendo risultati eccezionali. Prestazioni che esaltano il nostro Paese a livello internazionale”.

La straordinaria pole position di Antonelli a Monaco

Nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco, Antonelli ha siglato una prestazione eccezionale, conquistando la pole position con un tempo di 1:12.051. Ha preceduto di un soffio Max Verstappen della Red Bull, con un distacco minimo di soli 0.043 secondi, a testimonianza dell’intensità della competizione. Lewis Hamilton, al volante della sua Ferrari, ha ottenuto il terzo miglior tempo, mentre il compagno di squadra Charles Leclerc si è assicurato la quarta posizione sulla griglia di partenza.

La sessione di qualifiche è stata caratterizzata da distacchi estremamente ridotti tra i piloti di testa, con Antonelli che ha dimostrato grande determinazione, migliorando il suo tempo nel giro finale della Q3 e assicurandosi così la partenza al palo.

La griglia di partenza vede dunque Kimi Antonelli in prima fila, affiancato da Max Verstappen, seguito da Lewis Hamilton e Charles Leclerc. A completare le prime posizioni troviamo Isack Hadjar. Questo risultato delle qualifiche non solo conferma l’altissimo livello di competitività tra i team di Formula 1, ma accresce anche l’attesa per la gara. L’evento si preannuncia particolarmente significativo per il pubblico italiano, non solo per la presenza di Antonelli ma anche grazie alle Ferrari che si posizionano nelle zone di vertice, promettendo emozioni e spettacolo.

Il ruolo dell’Automobile Club d’Italia nel motorsport

L’Automobile Club d’Italia (Aci) si conferma un pilastro fondamentale per il motorsport nazionale. In quanto ente pubblico, l’Aci ha il compito di rappresentare e tutelare gli interessi degli automobilisti, ma soprattutto di promuovere attivamente lo sviluppo del motorsport su tutto il territorio italiano. Oltre all’organizzazione e al sostegno di numerosi eventi automobilistici, l’Aci svolge un ruolo cruciale nella formazione e nella crescita dei giovani talenti italiani nel mondo delle corse. Il supporto a piloti emergenti come Kimi Antonelli e alle squadre italiane è uno degli obiettivi primari dell’ente, che mira a valorizzare la presenza e il prestigio dell’Italia nelle competizioni internazionali più importanti.

La brillante prestazione di Antonelli a Monaco, unita agli ottimi risultati delle Ferrari nelle qualifiche, rappresenta un motivo di grande soddisfazione per l’Aci e per l’intero movimento automobilistico italiano. Questi successi a livello globale testimoniano gli sforzi e gli investimenti compiuti nel settore. L’attesa per il Gran Premio di Monaco è dunque palpabile, con una forte speranza di assistere a nuovi trionfi per i colori italiani, consolidando la posizione dell’Italia nel panorama mondiale della Formula 1.