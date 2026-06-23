Rafael Leão ha scelto di posticipare ogni decisione relativa al suo futuro professionale, affermando chiaramente che non anticiperà alcuna scelta prima della conclusione del Mondiale. L'attaccante portoghese, dopo l'esordio della sua nazionale nella prestigiosa competizione, ha ribadito che la sua unica e immediata priorità è concentrarsi interamente sulla squadra e contribuire al raggiungimento dei migliori risultati.

Le dichiarazioni di Leão dopo l'esordio mondiale

Al termine della partita inaugurale del Portogallo, che si è conclusa con un pareggio contro la Repubblica Democratica del Congo, Leão ha espresso con fermezza la sua posizione: “Adesso la mia attenzione è solo sul Mondiale, sull’aiutare la Nazionale.

Voglio dare il massimo e arrivare il più lontano possibile. Quando il Mondiale sarà finito, penserò al mio futuro”. Queste parole sottolineano il suo impegno totale e incondizionato per la causa della nazionale in questo momento cruciale della stagione.

Un futuro da definire dopo l'impegno internazionale

Le affermazioni di Leão confermano una strategia ben definita: nessuna decisione affrettata sul suo percorso professionale. Questo scenario potrebbe includere un possibile addio al Milan, un'ipotesi che il giocatore aveva già ventilato in precedenza. L'attaccante aveva infatti espresso il desiderio di affrontare una nuova sfida in un altro campionato, sentendo di aver dato tutto il possibile al club rossonero.

Ha manifestato la sua piena disponibilità a valutare le opzioni più adatte e vantaggiose una volta conclusa la competizione mondiale.

In un'intervista precedente, rilasciata alla portoghese Sport.tv, Leão aveva già lasciato intendere la sua propensione a un cambiamento significativo: “Desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, ne sarei molto felice e soddisfatto, perché significherebbe che ho fatto il mio lavoro nel migliore dei modi. Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. Sono felice di essere riuscito a scrivere il mio nome nella storia del club”.

Ha inoltre ribadito di aver già conquistato ciò che desiderava con il Milan e che, in caso di partenza, lo farebbe “molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare”.