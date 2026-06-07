Il mondo del calcio ha trattenuto il fiato ancora una volta per Christian Eriksen, il centrocampista danese che si è accasciato in campo durante l'amichevole tra Danimarca e Ucraina a Odense. L'episodio, avvenuto nel corso del secondo tempo, ha immediatamente richiamato alla mente il drammatico precedente del 2021. Fortunatamente, le prime notizie sono state rassicuranti: Eriksen è cosciente e ha lasciato il terreno di gioco camminando autonomamente.

Il malore si è manifestato intorno al sessantacinquesimo minuto di gioco, quando il giocatore si è portato una mano al petto prima di cadere al suolo.

L'incontro è stato prontamente sospeso, e l'annuncio dello speaker dello stadio ha fugato i timori iniziali, confermando che “Christian Eriksen è cosciente e sta bene nelle circostanze”. Questo messaggio ha portato un sospiro di sollievo tra i presenti e i telespettatori.

L'intervento dei soccorsi e le condizioni attuali

I soccorsi medici sono intervenuti con grande rapidità sul campo. Il medico della nazionale danese, Morten Boesen, ha fornito dettagli sulle condizioni del calciatore, spiegando che Eriksen ha perso conoscenza per un breve istante, ma si è ripreso velocemente. La sua capacità di lasciare il campo sulle proprie gambe è stata un segnale estremamente positivo. Boesen ha inoltre specificato che il pacemaker impiantato ha risposto come previsto, svolgendo la sua funzione essenziale.

Nonostante il miglioramento, il giocatore sarà sottoposto a ulteriori e approfonditi accertamenti in ospedale per monitorare il suo stato di salute.

Un gesto significativo di Eriksen, subito dopo essersi ripreso, è stato quello di chiedere di salutare i suoi compagni di squadra, con l'intento di rassicurarli sulle sue condizioni. Questo ha dimostrato la sua lucidità e la sua preoccupazione per il morale del team in un momento così delicato.

Il precedente del 2021 e il defibrillatore

L'episodio odierno ha inevitabilmente riacceso l'attenzione sulla salute cardiaca di Eriksen e sul suo passato clinico. Si tratta infatti del secondo grave malore in campo per il calciatore. Il precedente risale agli Europei del 2021, quando Eriksen subì un arresto cardiaco durante la partita tra Danimarca e Finlandia.

In quell'occasione, solo l'intervento tempestivo dei medici e dei compagni di squadra riuscì a salvargli la vita.

A seguito di quel drammatico evento, a Christian Eriksen fu impiantato un defibrillatore cardiaco interno. Questo dispositivo medico, progettato per prevenire futuri episodi di arresto cardiaco, gli ha permesso di riprendere la sua carriera professionale. L'incidente attuale, pur essendo stato meno grave e con esiti immediatamente più rassicuranti, sottolinea l'importanza di un monitoraggio costante e di ulteriori indagini mediche per garantire la piena sicurezza del giocatore.