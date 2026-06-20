A Boston, in un incontro cruciale per il Girone C dei Mondiali, il Marocco ha conquistato una vittoria fondamentale contro la Scozia, ipotecando di fatto il passaggio ai sedicesimi di finale. A decidere il match è stato un fulmineo gol di Ismael Saibari, che ha sbloccato il risultato dopo appena 72 secondi dal fischio d'inizio. Questa rete, la sua seconda personale nel torneo, ha proiettato i Leoni dell’Atlante verso la fase a eliminazione diretta.

Dominio marocchino sin dalle prime battute

La formazione nordafricana, scesa in campo con lo stesso undici che aveva precedentemente messo in difficoltà il Brasile, ha imposto il proprio gioco fin dai primi istanti.

Dopo l'iniziale vantaggio, il Marocco ha continuato a spingere con determinazione, creando diverse occasioni per raddoppiare. La Scozia, al contrario, ha adottato un approccio più cauto e difensivo rispetto alla precedente sfida contro Haiti, faticando notevolmente a costruire azioni offensive significative e a rendersi pericolosa nell'area avversaria.

Saibari sfiora il bis, fischi per Hakimi

Nel corso della partita, Ismael Saibari è andato più volte vicino a siglare la sua doppietta personale, ma la fortuna non è stata dalla sua parte: una deviazione provvidenziale e una traversa gli hanno negato la gioia del secondo gol. Anche il portiere scozzese Gunn si è distinto con una parata decisiva su una conclusione insidiosa di El Khannouss, mantenendo in vita le speranze della sua squadra.

Un episodio che ha caratterizzato l'incontro è stato il trattamento riservato al capitano marocchino Achraf Hakimi: il difensore, recentemente rinviato a giudizio in Francia con l’accusa di stupro, è stato sonoramente fischiato dai 64mila spettatori presenti allo stadio ogni volta che toccava il pallone. Il commissario tecnico del Marocco, Ouahbi, ha difeso il suo giocatore, affermando: “Nello spogliatoio era concentrato e determinato a fare una grande prestazione. Lo ha fatto e quindi non c’è altro da dire. Siamo al suo fianco e lui è molto tranquillo.”

Marocco ai vertici del girone, Scozia in attesa

Grazie a questo prezioso successo, il Marocco si posiziona in testa al Girone C, a pari merito con il Brasile, e attende ora solo la conferma ufficiale per celebrare l'accesso al turno a eliminazione diretta.

Per la Scozia, invece, il percorso si complica notevolmente: la possibilità di qualificarsi resta aperta, anche come una delle migliori terze classificate, ma l'ultima e decisiva partita contro il Brasile si preannuncia come un ostacolo arduo da superare.

Dettagli e Statistiche del Match

Il gol che ha sbloccato l'incontro, firmato da Ismael Saibari, è giunto al minuto uno di gioco, rivelandosi l'episodio determinante della sfida. Il centravanti, nato a Terrassa e cresciuto calcisticamente in Belgio, ha dimostrato la sua importanza per la squadra, avendo segnato entrambi i gol del Marocco in questo torneo. Entrambe le sue reti sono state propiziate da assist precisi di Brahim, calciatore originario di Málaga.

Le statistiche della partita evidenziano il dominio marocchino: la Scozia non è riuscita a effettuare alcun tiro in porta per tutta la durata dell'incontro, con l'unica vera occasione scozzese capitata a McTominay solo all'88' minuto. Nonostante il netto controllo del gioco, il Marocco ha dovuto comunque gestire la tensione fino agli ultimi istanti, con un brivido finale causato da un calcio d'angolo scozzese nel recupero, che non ha però alterato l'esito della partita.