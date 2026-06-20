Ultimo appuntamento nelle Filippine per l’Italia femminile di Julio Velasco, attesa dalla sfida contro il Giappone che chiuderà la seconda settimana della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026. Le azzurre scenderanno in campo domenica 21 giugno alle ore 14.00 italiane alla PhilSport Arena di Pasig City con l’obiettivo di chiudere nel migliore dei modi una week intensa e ricca di indicazioni importanti. Dopo il match contro gli USA, anche quella contro il Giappone sarà una partita dal peso specifico notevole nella corsa verso la qualificazione alla Final Eight, perché metterà di fronte due nazionali di alto livello in un momento importante della competizione.

Il match tra Italia e Giappone sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

I precedenti con il Giappone

La storia dei precedenti racconta di una rivalità lunga e spesso equilibrata tra Italia e Giappone. Le due nazionali si sono affrontate complessivamente ottantotto volte, con cinquanta vittorie azzurre e trentotto successi della selezione nipponica. L’ultimo confronto risale al 20 giugno 2025, quando l’Italia riuscì ad imporsi al tie-break in Volleyball Nations League al termine di una gara molto combattuta.

La grande forma delle avversarie

Il Giappone si presenta all’appuntamento in uno stato di forma eccellente. La formazione asiatica è infatti ancora a punteggio pieno in questa edizione della VNL e ha vinto tutte le partite disputate finora, confermando ancora una volta la propria solidità tecnica, l’organizzazione di gioco e la capacità di difesa e ricostruzione.

Tra le principali protagoniste della nazionale giapponese ci sono Sarina Ishikawa e Mayu Sato, giocatrici capaci di garantire qualità, ritmo e continuità offensiva a una squadra che fa della velocità e dell’ordine tattico i propri punti di forza. Il Giappone resta una delle avversarie più scomode da affrontare, soprattutto quando riesce a imporre il proprio sistema di gioco. Dopo una settimana dispendiosa, le azzurre sono chiamate a un ultimo sforzo per chiudere con un risultato pesante un’altra tappa fondamentale della loro Volleyball Nations League.