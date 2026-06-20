Il Marocco ha conquistato una vittoria fondamentale superando la Scozia per 1‑0 nella seconda giornata del Gruppo C dei Mondiali. Un successo determinato dal rapido gol di Saibari, segnato al secondo minuto del primo tempo, che ha permesso ai nordafricani di assumere momentaneamente la guida della classifica del girone, in attesa del risultato della partita tra Brasile e Haiti.

Il gol che ha deciso la partita

Il momento cruciale dell'incontro è arrivato quasi immediatamente. È stato Saibari a sbloccare il risultato, trovando la rete già al 2' del primo tempo.

Questa marcatura fulminea non solo ha indirizzato la partita a favore del Marocco, ma ha anche posto le basi per una prestazione solida che ha consolidato il vantaggio fino al fischio finale. Il gol ha rappresentato l'unica rete dell'incontro, dimostrando la sua decisività.

La classifica del Gruppo C

Grazie a questa importante vittoria, il Marocco si è proiettato in testa alla classifica del Gruppo C. La sua posizione di vertice è provvisoria e dipenderà dall'esito dell'altra sfida in programma nel girone, quella tra Brasile e Haiti. Indipendentemente dal risultato, questo successo offre al Marocco un notevole slancio in vista delle prossime fasi della competizione, rafforzando le sue ambizioni di qualificazione.

La dinamica del match

La partita è stata caratterizzata da un chiaro predominio del Marocco. I Leoni dell’Atlante hanno fin da subito imposto il proprio ritmo, gestendo il possesso palla con autorità e dettando il gioco per gran parte dell'incontro. La Scozia, pur cercando di reagire nella ripresa, ha incontrato notevoli difficoltà nel creare occasioni da gol significative. Il portiere marocchino Bono è stato raramente chiamato in causa, a testimonianza della solidità difensiva e del controllo esercitato dalla squadra nordafricana per tutta la durata del match.

Questa prestazione dominante rafforza la candidatura del Marocco per il passaggio del turno. La vittoria li colloca in una posizione di grande vantaggio, specialmente considerando l'ultimo incontro del girone che li vedrà affrontare Haiti, un avversario sulla carta meno quotato. L'obiettivo della qualificazione agli ottavi di finale appare ora più concreto per la formazione marocchina.