La premier Giorgia Meloni ha presenziato alla giornata inaugurale della 62ª edizione del Trofeo Settecolli, la prestigiosa manifestazione di nuoto che si tiene al Foro Italico di Roma. La presenza della massima carica del governo ha sottolineato l'importanza istituzionale dell'evento, che ha visto la partecipazione di numerose autorità sugli spalti.

Accanto alla premier, erano presenti figure di spicco del mondo sportivo e istituzionale: Luciano Buonfiglio, presidente del Coni; Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio; e Vittorio Pisani, capo della Polizia.

La loro partecipazione ha confermato il momento di rilievo che il Settecolli rappresenta per il nuoto italiano, richiamando ogni anno atleti di calibro internazionale e un vasto pubblico da tutta Italia.

Il Trofeo Settecolli 2026: preparazione e protagonisti

L’edizione 2026 del Trofeo Settecolli si svolge presso la piscina del Foro Italico da venerdì 25 a domenica 28 giugno. Questo appuntamento assume un ruolo cruciale, fungendo da ultima simulazione in vista dei Campionati Europei di Parigi, in programma dal 10 al 16 agosto. Il direttore tecnico Cesare Butini utilizzerà questa occasione per finalizzare le scelte degli atleti italiani che rappresenteranno il paese nella competizione continentale.

Tra i principali nuotatori azzurri presenti spiccano nomi come Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Gregorio Paltrinieri, Simona Quadarella, Simone Cerasuolo, Carlos D’Ambrosio, Sara Curtis, Benedetta Pilato, Alberto Razzetti e Silvia Di Pietro. A loro si aggiungono altri nuotatori in cerca della qualificazione per gli Europei, rendendo il parterre di atleti di altissimo livello.

Programma delle gare e copertura mediatica

Il programma della giornata prevede, a partire dalle ore 9:00, lo svolgimento delle batterie di diverse specialità. Tra queste, figurano i 50 metri dorso (uomini e donne), i 400 metri stile libero (uomini), i 200 metri stile libero (donne), i 50 metri rana (uomini), i 100 metri rana (donne), i 100 metri farfalla (uomini), i 50 metri farfalla (donne), i 50 metri stile libero (uomini) e i 1500 metri stile libero (donne).

Le finali delle stesse gare sono in calendario per la sessione serale, con inizio dalle ore 18:30.

La copertura televisiva dell'evento è garantita da RaiSport, che trasmette in diretta le gare. Le sessioni serali delle finali sono inoltre disponibili in streaming su RaiPlay, offrendo un'ampia accessibilità al pubblico. Le batterie del mattino, invece, possono essere seguite in streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Nuoto (FIN).

Il Settecolli: un banco di prova fondamentale

La costante presenza delle massime autorità politiche e sportive alla giornata inaugurale conferma il valore intrinseco di questa manifestazione. Il Trofeo Settecolli, giunto alla sua 62ª edizione, si consolida come un banco di prova fondamentale per gli atleti italiani, impegnati nella preparazione verso i principali appuntamenti continentali.

L'attenzione mediatica e istituzionale contribuisce a rafforzare il ruolo del Settecolli come vetrina d'eccellenza per il movimento natatorio nazionale, offrendo agli atleti l'opportunità di confrontarsi con i migliori interpreti della disciplina e di affinare la preparazione in vista delle cruciali competizioni europee.