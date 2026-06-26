Ford ha ufficializzato il suo atteso ritorno in Formula 1, fissando il 2026 come anno cruciale per il debutto della nuova e strategica partnership con Red Bull Ford Powertrains. Questo annuncio segna una svolta significativa per la casa automobilistica americana, che rientra nel prestigioso circus dopo un periodo di assenza, puntando su una collaborazione inedita con un team di vertice e su una piattaforma tecnologica all'avanguardia.

La scelta di Ford non si configura unicamente come un impegno sportivo, ma come una mossa profondamente strategica.

L'azienda statunitense ha optato per un percorso innovativo, evitando sia un'azione solitaria sia un'alleanza con un costruttore già consolidato. Con Red Bull, Ford ha avviato un progetto che fonde le eccellenze di entrambe le entità: la comprovata capacità di Red Bull di competere ai vertici e il know-how di Ford in ambiti cruciali come la tecnologia delle batterie, i sistemi di controllo e i processi produttivi. Mark Rushbrook, direttore globale di Ford Racing, ha chiarito le motivazioni: "Per noi è iniziato tutto nel 2022, quando abbiamo visto quanto la Formula 1 fosse diventata popolare. La popolarità, la diversità dei tifosi, le nuove regole del 2026 con l’ibridazione e l’impegno della categoria verso la neutralità carbonica: sono questi i motivi che ci hanno spinto a guardare alla F1".

Obiettivi sportivi e tecnologici

Il ritorno di Ford in Formula 1 si prospetta come una sfida di altissimo livello, inserita in un contesto estremamente competitivo dove l'innovazione è un fattore determinante. Rushbrook ha ribadito la chiara ambizione: "Vogliamo essere nel motorsport per tutte le ragioni giuste. Una di queste è vincere gare e campionati che contano. Riuscire a farlo in Formula 1 è incredibilmente importante". L'obiettivo strategico è pertanto duplice: non solo primeggiare in pista, ma anche assicurare un efficace trasferimento delle innovazioni e delle tecnologie sviluppate nel circus alle vetture stradali del marchio. "L’innovazione e il trasferimento tecnologico – l’opportunità che offre questa serie, per tutto ciò che possiamo imparare – è enorme.

Possiamo portare queste conoscenze anche sulle nostre auto di serie. E poi c’è la storia di marketing che possiamo raccontare", ha concluso Rushbrook, evidenziando il valore aggiunto in termini di immagine e ricerca.

La Collaborazione e le Normative 2026

La collaborazione tra Ford e Red Bull si inserisce in un periodo di profonda trasformazione per la Formula 1, caratterizzato dal regolamento 2026 che introduce una maggiore ibridazione e un deciso impegno verso la sostenibilità. Ford fornirà un contributo significativo allo sviluppo delle nuove power unit, mettendo a disposizione la propria consolidata esperienza nel campo dei motori e delle tecnologie avanzate. Questa partnership, inoltre, è parte integrante di una strategia più ampia volta a rafforzare la presenza del marchio Ford nel motorsport globale e a massimizzare il trasferimento di tecnologie tra l'ambiente delle corse e la produzione di serie.