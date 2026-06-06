La diciannovenne Mirra Andreeva ha scritto una pagina indelebile nella storia del tennis, conquistando il suo primo titolo del Grande Slam al Roland Garros. La giovane tennista russa ha dominato la finale femminile, superando con autorità la qualificata polacca Maja Chwalinska per 6-3, 6-2. La partita, disputata sul campo Philippe-Chatrier, è stata caratterizzata da condizioni di vento impegnative, che non hanno però impedito ad Andreeva di esprimere il suo miglior tennis.

Andreeva, ottava testa di serie del torneo, ha mostrato una concentrazione eccezionale fin dai primi scambi, chiudendo gli occhi in un breve momento di meditazione prima di scatenare la sua "tempesta perfetta".

Dopo un avvio equilibrato, la russa ha preso il controllo dell'incontro, inanellando ben nove giochi consecutivi e lasciando poche possibilità di reazione alla sua avversaria. Questo trionfo la rende la più giovane vincitrice del Roland Garros dai tempi della leggendaria Monica Seles, che nel 1992 sollevò il trofeo a soli diciotto anni.

Il percorso trionfale di Mirra Andreeva a Parigi

Il cammino di Andreeva verso la vittoria è stato quasi impeccabile. Nel corso dell'intero torneo, la tennista russa ha ceduto un solo set in sette incontri, dimostrando una solidità e maturità sorprendenti per la sua giovane età. L'unico passaggio a vuoto si è verificato nel secondo turno, quando ha perso il primo set per 3-6 contro Marina Bassols Ribera, prima di recuperare e proseguire la sua inarrestabile corsa verso il titolo.

Le condizioni di gioco della finale, con il tetto del centrale aperto e raffiche di vento fino a 29 miglia orarie, hanno visto Andreeva adattarsi con maggiore efficacia rispetto alla sua rivale polacca.

Il successo di Andreeva assume un significato storico anche per il tennis femminile russo, ponendo fine a un digiuno di dodici anni nei tornei del Grande Slam. L'ultima tennista russa a conquistare un Major era stata Maria Sharapova, proprio sulla terra rossa di Parigi nel 2014. Con questo trionfo, Andreeva si afferma inoltre come la prima teenager a vincere uno Slam dopo Coco Gauff agli US Open 2023, e la prima giocatrice, tra uomini e donne, nata dopo il 2005 a raggiungere una finale del Grande Slam.

Premio e prospettive future per la campionessa

Oltre al prestigio inestimabile del titolo, Mirra Andreeva si porta a casa un cospicuo premio in denaro di 3.248.000 dollari, una cifra che supera il montepremi incassato da Coco Gauff nel 2025. Durante il suo percorso vittorioso, la tennista russa ha eliminato ben tre teste di serie, confermando non solo il suo immenso talento ma anche la sua notevole capacità di gestire la pressione nei momenti cruciali. Il trionfo a Parigi proietta definitivamente Andreeva tra le protagoniste assolute del tennis mondiale, aprendo scenari promettenti per il futuro del movimento tennistico russo e internazionale.