I Mondiali di calcio del 2026 sono destinati a segnare un primato storico nel betting. Le proiezioni indicano un volume globale di scommesse che raggiungerà la cifra record di 158 miliardi di euro, con una media di circa 1,52 miliardi per ciascuna delle 104 partite. Questa stima, elaborata da Sportradar, società leader nel monitoraggio delle scommesse, evidenzia l'eccezionale portata economica dell'evento, che si preannuncia come il Mondiale più grande di sempre.

Tutela dell'integrità con l'intelligenza artificiale

Di fronte a tale volume di puntate (158 miliardi di euro), la protezione dell'integrità delle partite è prioritaria.

Per questo, Sportradar impiegherà l'intelligenza artificiale. Il modello di tutela si articola in tre azioni: formazione e informazione per i calciatori; monitoraggio continuo di tutte le competizioni; e collaborazione costante con istituzioni sportive, autorità pubbliche e concessionari delle scommesse. L'obiettivo è salvaguardare la correttezza e la trasparenza di ogni incontro.

Sistema di protezione internazionale e impatto economico

Il sistema di tutela proposto da Sportradar è riconosciuto a livello internazionale, basandosi su un'esperienza consolidata. L'azienda evidenzia come questo modello "premia l'esperienza italiana" nella prevenzione delle frodi sportive e si rafforza in vista del torneo nordamericano, garantendo maggiore sicurezza e affidabilità nel mondo del calcio e delle scommesse.

A conferma della straordinaria portata economica, un'altra stima indipendente indica che il Mondiale FIFA 2026 potrebbe generare puntate per un totale di 60 miliardi di dollari a livello globale, di cui oltre 4 miliardi solo negli Stati Uniti. Questi dati rafforzano l'idea di un evento senza precedenti per il settore delle scommesse sportive.