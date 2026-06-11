Archiviata la prima settimana di Volleyball Nations League a Brasilia, la nazionale femminile italiana è pronta a tornare al lavoro in vista del secondo appuntamento stagionale. Le azzurre guidate da Julio Velasco hanno chiuso la week 1 con un bilancio di tre vittorie e una sconfitta, raccogliendo indicazioni positive sia sul piano del gioco che della crescita del gruppo. Ora l’attenzione si sposta sulle Filippine, dove dal 17 al 21 giugno andrà in scena la seconda tappa della competizione. Le quattordici atlete selezionate dal commissario tecnico si ritroveranno venerdì 12 giugno presso il Centro Pavesi di Milano prima della partenza per Pasig City, nell’area metropolitana di Manila.

Tra le novità più significative spicca il ritorno di Sarah Fahr, assente nella prima settimana, oltre agli inserimenti di Josephina Obossa e del libero Ilenia Moro. Restano invece ancora fuori dal roster alcune delle principali protagoniste dell’ultimo ciclo azzurro, tra cui Miriam Sylla e Alessia Orro.

Le convocate dell’Italia

Velasco ha scelto di dare continuità a gran parte del gruppo che ha affrontato la tappa brasiliana, confermando in cabina di regia Carlotta Cambi e Francesca Scola. Nel reparto schiacciatrici spazio a Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini ed Ekaterina Antropova, mentre al centro arrivano importanti novità con il rientro di Sarah Fahr che affiancherà Denise Meli, Linda Nwakalor e Linda Manfredini.

Nel ruolo di opposto confermata la giovane Merit Adigwe, affiancata da Josephina Obossa, altra novità della lista. Per quanto riguarda il reparto dei liberi, Eleonora Fersino sarà affiancata da Ilenia Moro. Le scelte del CT confermano la volontà di proseguire nel percorso di crescita del gruppo, alternando atlete già consolidate a giovani giocatrici che stanno trovando spazio e continuità nel progetto tecnico azzurro.

Il programma nelle Filippine

Il programma della week 2 si presenta particolarmente impegnativo e ricco di sfide importanti in ottica qualificazione alle Finals. L’Italia debutterà mercoledì 17 giugno contro la Repubblica Ceca alle ore 10 italiane, per poi affrontare la Serbia il giorno successivo alle ore 14.

Dopo una giornata di pausa, le azzurre torneranno in campo sabato 20 giugno contro gli Stati Uniti alle ore 10, mentre domenica 21 giugno chiuderanno la tappa filippina con la sfida al Giappone alle ore 14. Quattro partite che rappresenteranno un banco di prova significativo per valutare la crescita della squadra e l’impatto delle nuove convocate.