L'erba del Queen's Club di Londra si prepara a ospitare una sfida affascinante e cruciale per il prosieguo del torneo. Mercoledì 17 giugno, i riflettori saranno puntati sul match degli ottavi di finale dell'ATP 500 di Londra che vedrà opposti l'americano Tommy Paul e l'olandese Botic Van De Zandschulp. Questo incontro mette di fronte due giocatori con stili e momenti di forma differenti, entrambi a caccia di un posto nei quarti di finale di uno dei tornei più prestigiosi in preparazione a Wimbledon. Per Paul, testa di serie e giocatore consolidato nella top 30, è un'occasione per confermare il suo status e avanzare in un tabellone competitivo.

Per Van De Zandschulp, invece, rappresenta la possibilità di ottenere una vittoria di prestigio contro un avversario di caratura superiore e ritrovare la fiducia necessaria per risalire la china nel ranking mondiale.

Paul favorito sull'erba londinese: le quote

Le quote proposte dai bookmaker per questo incontro tracciano un quadro piuttosto chiaro, indicando un netto favorito. La vittoria di Tommy Paul è offerta a una quota di 1.25, un valore che suggerisce una probabilità di successo molto elevata. Al contrario, un'eventuale affermazione di Botic Van De Zandschulp è quotata a 3.50. Questa disparità riflette non solo la differenza di ranking tra i due tennisti, ma anche il loro stato di forma recente e la maggiore solidità mostrata dall'americano.

Il pronostico pende decisamente dalla parte di Paul, il cui gioco completo e la cui solidità da fondocampo sembrano offrire maggiori garanzie sull'erba. Tuttavia, la superficie veloce può sempre riservare sorprese, e il potente servizio dell'olandese potrebbe rivelarsi un'arma in grado di sovvertire le previsioni se dovesse trovare continuità e precisione lungo tutto l'arco del match.

Paul, numeri da top player al servizio

Analizzando le prestazioni dei due giocatori nel turno precedente, emergono dati statistici che rafforzano ulteriormente il ruolo di favorito di Tommy Paul. Nel suo match d'esordio contro Zachary Svajda, vinto in due set (7-5, 6-3), Paul ha offerto una prestazione di altissimo livello al servizio.

15 ace, solo 3 doppi falli e, soprattutto, un impressionante 87% di punti vinti con la prima di servizio (33 su 38). Un dato che spicca è la sua capacità di non concedere nulla nei momenti critici, come dimostra il 100% di palle break salvate (5 su 5). Anche in risposta si è dimostrato cinico, convertendo 2 delle 3 occasioni avute. Il bilancio tra colpi vincenti (35) ed errori non forzati (26) è ampiamente positivo e descrive un giocatore in pieno controllo del proprio tennis. Dall'altra parte della rete, Botic Van De Zandschulp ha superato Harry Wendelken (6-4, 7-6), ma la sua performance è stata decisamente meno brillante. Sebbene abbia servito bene con la prima (82% di punti vinti), la sua seconda di servizio si è rivelata vulnerabile, con solo il 43% di punti conquistati.

Il dato più allarmante, però, riguarda il suo bilancio tra vincenti ed errori: a fronte di 35 winners, l'olandese ha commesso ben 48 errori non forzati, un numero eccessivo che evidenzia una notevole discontinuità. Inoltre, la sua scarsa concretezza sulle palle break (solo 2 convertite su 9) potrebbe essere un fattore decisivo contro un avversario solido come Paul, che difficilmente concederà così tante opportunità.

Ranking e precedenti: Paul ha il vantaggio psicologico

Il divario tra i due giocatori è evidente anche osservando la classifica mondiale. Tommy Paul occupa attualmente la posizione numero 28 del ranking ATP con 1645 punti, una classifica stabile che lo conferma tra i giocatori più solidi del circuito.

La sua costanza di rendimento gli permette di essere testa di serie in tornei importanti come quello del Queen's. Botic Van De Zandschulp, invece, si trova più indietro, alla posizione numero 56 con 935 punti, e il suo trend è in discesa. Questo indica un periodo di difficoltà nel trovare continuità di risultati, rendendo sfide come questa ancora più importanti per invertire la rotta. Esiste un solo precedente tra i due, che sorride all'americano. I due si sono affrontati sul cemento del Masters 1000 di Cincinnati nel 2022, e in quell'occasione Paul si impose in maniera netta con il punteggio di 6-3, 6-3. Sebbene la superficie fosse diversa, quel risultato conferisce a Paul un vantaggio psicologico, avendo già dimostrato di saper gestire e disinnescare il gioco del suo avversario in un palcoscenico di prestigio.

La chiave tattica del match risiederà nella capacità di Paul di aggredire la seconda di servizio di Van De Zandschulp e di approfittare della sua tendenza all'errore. Per l'olandese, sarà fondamentale servire una percentuale altissima di prime palle e cercare di abbreviare gli scambi per non farsi irretire dalla solidità da fondo campo del suo avversario. L'erba londinese premierà chi saprà interpretare meglio i momenti cruciali, un'area in cui le statistiche recenti favoriscono nettamente il tennista americano, pronto a sfruttare ogni minima crepa nel gioco del suo rivale per assicurarsi un posto tra i migliori otto del torneo.