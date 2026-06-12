Pirelli ha celebrato un importante traguardo: le 500 gare disputate nel Campionato del Mondo di Formula 1. Un libro speciale è stato presentato per commemorare questo percorso, intitolato 'A stir of soul' nella versione internazionale e 'Emozioni. I 500 GP di Pirelli nel Campionato del Mondo di F1' in quella italiana. L'opera è stata svelata nella Conference Room del circuito di Barcellona-Catalogna, in occasione del Gran Premio 2026, alla presenza di figure di spicco del motorsport e dell'azienda.

Il volume raccoglie immagini e testi dall’Archivio Storico Pirelli, arricchito da un reportage fotografico inedito di Darren Heath dedicato al Gran Premio di Gran Bretagna 2025 a Silverstone.

Il libro si propone di narrare "la storia di piloti e ingegneri, di rischi e scelte, di pubblico e rituali collettivi, di ricerca e precisione", come spiegato durante la presentazione. All'evento hanno partecipato personalità di rilievo quali Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli e presidente della Fondazione Pirelli; Stefano Domenicali, president & CEO di Formula 1; Jean Todt, Inviato Speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale; e l’ex pilota Nick Heidfeld.

La storia di Pirelli e della Formula 1: un viaggio parallelo

Il libro si inserisce nel più ampio contesto del 75° anniversario del Campionato del Mondo di Formula 1, ripercorrendo il cammino parallelo tra la massima competizione automobilistica e la casa italiana.

La narrazione prende avvio dal 13 maggio 1950 a Silverstone, articolandosi in tre fasi principali: 1950-1958, 1981-1991 e dal 2011 in avanti, quando Pirelli è diventata Global Tyre Partner del FIA Formula 1 World Championship. Il volume celebra i grandi campioni della pista, da Alberto Ascari a Juan Manuel Fangio, da Ayrton Senna a Nelson Piquet, fino a Lewis Hamilton e Max Verstappen, ma dedica ampio spazio anche al lavoro dei tecnici, ingegneri e meccanici che rendono possibile ogni Gran Premio.

Durante la presentazione, è stato rimarcato come la Formula 1 sia "una potente forma di immaginario contemporaneo, storia di industria, innovazione e cultura visiva". Gli scatti di Darren Heath costituiscono la sezione contemporanea del libro, mentre la parte finale raccoglie dashboard e infografiche che sintetizzano decenni di competizioni con chilometri percorsi, vittorie, record e statistiche.

Tecnologia, sviluppo e protagonisti del motorsport

Curato dalla Fondazione Pirelli e pubblicato da Marsilio Arte, il volume celebra non solo i successi sportivi, ma anche la tecnologia, lo sviluppo e l’innovazione che hanno contraddistinto la presenza di Pirelli in Formula 1. Attraverso racconti, interviste e aneddoti, l’opera illustra l’impegno qualitativo richiesto da un contesto così esigente e competitivo. Alla presentazione, oltre ai già citati Marco Tronchetti Provera, Stefano Domenicali e Jean Todt, è intervenuto con un videomessaggio il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem. Nick Heidfeld ha arricchito la discussione, ponendo l'accento sul valore umano e tecnico della lunga storia di Pirelli nel motorsport.