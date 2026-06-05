Torna l'attesa sfida natatoria nel Golfo di Napoli: sabato 13 giugno la nuova edizione della Capri-Torre del Greco, gara di nuoto in acque libere. Promossa dall'amministrazione comunale di Torre del Greco (sindaco Luigi Mennella, consigliera allo Sport Valentina Ascione), partirà da Capri (Le Ondine Beach Club) per concludersi a Torre del Greco (lido Miramare).

La manifestazione vedrà 25 atleti da otto nazioni: Italia, Argentina, Francia, Ungheria, Malta, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti. Sette nuotatori affronteranno la prova "Solo" (28 chilometri individuali); i restanti 18 formeranno quattro staffette.

Spicca l'argentino Claudio Plit, quattro volte vincitore della Capri-Napoli con 23 presenze.

Programma e protagonisti

Il 13 giugno includerà un torneo di beach-waterpolo al lido Miramare, con in palio il trofeo "Città di Torre del Greco", conteso da Posillipo e Canottieri. L'evento sarà arricchito dalla presenza di Massimiliano Rosolino, campione olimpico e mondiale di nuoto, che ha partecipato alla presentazione ufficiale per "battezzare" la sfida e discuterne i temi.

Durante la conferenza stampa di presentazione, il 5 giugno a palazzo Baronale, è stata presentata la nuova edizione del libro "I giganti del mare". Scritto da Franco Esposito e Marco Lobasso, celebra le sessanta edizioni della Capri-Napoli.

La Capri-Torre del Greco è la prima delle quattro prove che precedono la gara ufficiale della Capri-Napoli, in programma il 5 settembre.

Valore sportivo e territoriale

La traversata Capri-Torre del Greco si afferma come appuntamento di spicco nelle competizioni natatorie in acque libere. L'iniziativa, organizzata da Luciano Cotena, mira a consolidarsi come evento di riferimento, grazie al sostegno delle istituzioni locali. Si inserisce nel circuito collegato alla storica Capri-Napoli, la maratona del golfo che nel 2026 celebrerà la sua 61ª edizione. Promuove lo sport e valorizza il territorio, attirando atleti e appassionati globalmente. Il 13 giugno sarà una festa dello sport e delle attività legate al mare. L'amministrazione comunale ha premiato due società di pallavolo locali durante la conferenza di presentazione, a testimonianza dell'attenzione verso le realtà che diffondono i valori sportivi.