La Pallacanestro Trieste, principale squadra di basket della città e militante nel campionato di Serie A, ha annunciato un significativo cambio di proprietà. Con una nota diffusa nella mattinata del 25 giugno 2026, il club ha ufficializzato che Newport Holdings LLC ha acquisito la maggioranza delle quote di Cotogna Sports Group (CSG), segnando l'inizio di una nuova fase nella sua storia.

La comunicazione della società ha sottolineato l'entusiasmo per questa evoluzione: “Pallacanestro Trieste è lieta di annunciare l’inizio di una nuova fase nella storia del club: a seguito delle recenti operazioni societarie, il gruppo estero che ha acquisito le quote di maggioranza di Cotogna Sports Group (CSG) è Newport Holdings LLC.” Questa svolta è vista come un'opportunità per rafforzare la posizione della squadra nel panorama cestistico nazionale.

La nuova guida del club

Contestualmente alla riorganizzazione societaria, il Consiglio di Amministrazione di Cotogna Sports Group ha indicato Connor Barwin, già socio di minoranza e membro del CdA, come prossimo presidente della Pallacanestro Trieste. Questa scelta suggerisce un percorso di continuità e un'apertura verso una gestione con respiro internazionale, in linea con la visione della nuova proprietà.

L’intera organizzazione del club, dalla dirigenza allo staff tecnico e operativo, ha accolto con grande entusiasmo questo nuovo capitolo. La nota ufficiale ha ribadito: “L’intera organizzazione, dalla dirigenza allo staff tecnico e operativo, accoglie con entusiasmo questo nuovo capitolo e augura alla nuova proprietà Newport Holdings LLC un grande successo, pronta a costruire insieme il futuro del Club.”

Il commento delle istituzioni regionali

Il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha commentato il passaggio di proprietà, evidenziando la necessità di un confronto con i nuovi vertici.

Fedriga ha dichiarato: “Dovremmo confrontarci con la nuova proprietà, capire quali sono le prospettive, e rispetto a quello faremo anche le valutazioni come Regione. Noi come sempre vogliamo supportare lo sport, soprattutto delle massime serie, che il Friuli Venezia Giulia può esprimere.” Le sue parole confermano la volontà delle istituzioni di continuare a sostenere lo sport regionale di alto livello.

La nuova proprietà rappresenta, dunque, un'importante opportunità per la Pallacanestro Trieste di consolidare la propria presenza in Serie A e di sviluppare ulteriormente il proprio progetto sportivo, operando in sinergia con il territorio e le sue istituzioni.

Contesto e scenari futuri

Al momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'acquisizione da parte di Newport Holdings LLC.

Tuttavia, questo passaggio di proprietà si inserisce in un contesto di crescente interesse internazionale verso il basket italiano, con investitori esteri che mostrano attenzione per le realtà sportive più solide e radicate. La nomina di Connor Barwin come futuro presidente potrebbe favorire una gestione orientata all'innovazione e alla valorizzazione delle risorse locali, pur mantenendo una visione globale per lo sviluppo del club.