Finn Schneider, atleta ventitreenne originario di Middlebury, Vermont, ha brillato alle Special Olympics USA Games 2026 a Minneapolis, conquistando la medaglia d’oro nei 500 yard stile libero. La sua performance eccezionale lo conferma come una figura di spicco nel panorama degli sport di resistenza. Al suo fianco, immancabile, il suo cane di supporto emotivo, Toby, che lo segue con attenzione durante ogni competizione.

Proveniente da una famiglia con una profonda tradizione sportiva – la madre ex triatleta professionista, il padre e i fratelli impegnati in discipline come lo sci e il triathlon – Schneider ha già accumulato risultati straordinari in questa prima metà dell’anno.

Oltre all’oro nei 500 yard, ha ottenuto una medaglia d’argento nei 200 yard misti. Un traguardo particolarmente significativo è aver completato un Ironman, diventando il primo atleta con sindrome di Prader-Willi a raggiungere tale impresa. A ciò si aggiunge la sua partecipazione alla prestigiosa maratona di Boston, a testimonianza di una determinazione fuori dal comune.

Dalle origini del Vermont ai palcoscenici internazionali

Il percorso di Finn nelle Special Olympics ha avuto inizio al liceo con il basket unificato, per poi evolversi verso le discipline di resistenza, che oggi rappresentano il suo focus principale. La sua routine di allenamento è intensa e quotidiana: nuota nella piscina del college di Middlebury e si cimenta in sessioni in acque libere nel lago Dunmore.

Le sue uscite in bicicletta nei fine settimana lo portano a percorrere 70-80 miglia attraverso le colline e i passi panoramici del New England. Questa dedizione lo spinge a mirare a obiettivi sempre più ambiziosi: dopo la mezza Ironman in programma nel Maine, l’atleta punta a qualificarsi per l’iconico Ironman di Lake Placid e per i Mondiali Special Olympics 2027 che si terranno a Santiago del Cile.

“È davvero incredibile essere su un palcoscenico così grande e rappresentare il Vermont come una piccola delegazione”, ha affermato Finn dopo la sua vittoria nei 500 yard, mentre Toby era accoccolato ai suoi piedi. Ha inoltre evidenziato la differenza con le competizioni locali: “In Vermont siamo un gruppo ristretto di nuotatori e spesso uomini e donne gareggiano insieme.

Qui invece abbiamo l’opportunità di confrontarci con molti più atleti e diversi livelli di abilità.”

Lo spirito di squadra e le tradizioni del Vermont

Schneider è parte di una squadra del Vermont che include Daniel Goodrow, Colleen Duffy e Erin Watson. Con loro condivide allenamenti e un forte legame, cementato anche da una sfida alimentare: la riduzione degli zuccheri aggiunti, sostituendoli con lo sciroppo d’acero locale, un simbolo della loro regione. I distintivi della delegazione del Vermont, infatti, raffigurano una foglia d’acero rossa e una “creemee”, il tipico gelato morbido locale. Finn ne sottolinea l'unicità: “La panna e lo sciroppo d’acero provengono dal Vermont, rendendola molto locale e speciale.

Per le vere creemee all’acero, bisogna andare in Vermont.”

Mentre Finn Schneider si proietta verso i prossimi impegni internazionali, portando con sé lo spirito del Vermont, le Special Olympics USA Games a Minneapolis hanno visto anche altri atleti distinguersi. La squadra del Kentucky ha conquistato la sua prima medaglia nel nuoto grazie a Maddie Brinkman, che ha ottenuto l'argento nei 100 yard dorso. Daniel Hewitt ha contribuito alla vittoria nel basket unificato. Nel golf, Chris Revay ha visto la sua competizione rinviata a causa del maltempo, ma è pronto a riprendere. La nuotatrice Carmen Widener si prepara per le sue gare, e la squadra del Kentucky punta a difendere il titolo nella staffetta 4x50 yard misti, con Brinkman e Widener tra le atlete chiave.