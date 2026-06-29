La Repubblica Ceca ha concluso prematuramente la sua avventura ai Mondiali, venendo eliminata già al primo turno, un esito che ha generato profonda delusione. A seguito di questa performance al di sotto delle aspettative, il commissario tecnico Miroslav Koubek, all'età di 74 anni, ha formalmente rassegnato le sue dimissioni. La Federcalcio ceca (Facr) ha prontamente accettato la decisione del tecnico. Koubek, che aveva guidato la nazionale a una storica qualificazione dopo ben vent’anni di assenza dal prestigioso torneo, ha motivato la sua scelta anche a causa di una intensa e persistente campagna mediatica che lo ha travolto, rendendo, a suo dire, insostenibile la prosecuzione del suo incarico alla guida della nazionale.

Nonostante l'importante e atteso traguardo della qualificazione, la squadra non è riuscita a imporsi con la necessaria determinazione nel girone del torneo iridato. La Repubblica Ceca ha infatti raccolto un solo punto, frutto di un pareggio per 1-1 ottenuto contro il Sudafrica, subendo poi sconfitte decisive contro avversari come Messico e Corea del Sud. Questa serie di risultati negativi ha segnato la fine del percorso del tecnico. Il presidente federale David Trunda ha confermato l'accettazione delle dimissioni, spiegando che “in un incontro odierno il tecnico ha offerto le sue dimissioni, che sono state accettate”. Koubek ha ulteriormente chiarito la sua posizione in una nota ufficiale, sottolineando: “La mia decisione è dovuta anche a una campagna mediatica basata su una serie di mezze verità che mi riguardano.

In quest’atmosfera il mio lavoro per la nazionale ceca non avrebbe più senso”. Il contratto di Koubek, che sarebbe scaduto nel 2028, è stato risolto di comune accordo dopo l'eliminazione.

A complicare ulteriormente il quadro e ad accentuare il momento di crisi del calcio ceco, anche l’attaccante di punta Patrik Schick ha annunciato la conclusione della sua carriera internazionale. Con un significativo bilancio di 56 presenze e 26 gol realizzati con la maglia della nazionale, Schick era già stato apertamente critico nei confronti delle prestazioni e dell'organizzazione della squadra. Già giovedì scorso, aveva dichiarato con fermezza la necessità di “affrontare la verità e cambiare una serie di cose che non funzionano”, anticipando in qualche modo il clima di insoddisazione e la crisi che avrebbero portato sia alle dimissioni del CT sia alla sua stessa drastica decisione di lasciare la scena internazionale.

La storica qualificazione e la delusione iridata

Il tecnico Miroslav Koubek aveva indubbiamente ottenuto un risultato di grande rilievo e di portata storica, riportando la Repubblica Ceca alla fase finale dei Mondiali dopo un'assenza che durava da ben due decenni. Questo successo era stato raggiunto superando i complessi e impegnativi play-off nel mese di marzo, un traguardo che aveva riacceso l'entusiasmo nel paese. Tuttavia, la speranza di replicare tale successo e di ottenere risultati significativi nel torneo iridato si è purtroppo infranta, con la squadra che non è riuscita a superare la fase a gironi, lasciando un'amara delusione e un senso di incompiuto tra i tifosi e all'interno della federazione.

La pressione mediatica e le critiche ricevute, come sottolineato dallo stesso Koubek, hanno giocato un ruolo significativo e determinante nella decisione del tecnico di lasciare l'incarico, in un contesto che non gli permetteva più di operare serenamente.