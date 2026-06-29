Jannik Sinner ha superato il primo turno di Wimbledon, vincendo una combattuta battaglia di cinque set contro il serbo Miomir Kecmanovic, numero 50 del ranking mondiale. L'incontro, disputato sul prestigioso Centre Court, ha visto il numero uno al mondo rimontare per ben due volte lo svantaggio, imponendosi con il punteggio finale di 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3.

La partita è stata caratterizzata da momenti di grande intensità e tensione. In particolare, durante il terzo set, Sinner è caduto a fondo campo nel corso di uno scambio, ma fortunatamente senza riportare conseguenze gravi.

Al termine del match, l'altoatesino ha commentato: “È un onore enorme essere il primo giocatore sul Centrale, ero teso e non ho giocato al meglio. Era la prima partita sull'erba, ma l'ho ribaltata. Non era facile dopo aver perso il terzo set”.

Svolgimento del match set per set

Il primo set ha mantenuto un grande equilibrio fino all'ottavo gioco, quando Kecmanovic ha ottenuto il primo break decisivo, aggiudicandosi il parziale. Nel secondo set, Sinner ha reagito con prontezza, conquistando un break e chiudendo il parziale sul 6-3 a suo favore. Il terzo set si è rivelato il più combattuto: dopo scambi intensi e la caduta di Sinner, si è giunti al tie-break, vinto dal tennista serbo.

Nel quarto set, l'azzurro ha impresso una netta accelerazione al suo gioco, dominando l'avversario e imponendosi con un perentorio 6-2.

Il quinto e decisivo set ha visto Sinner partire bene, mantenendo inizialmente l'equilibrio. Un doppio fallo di Kecmanovic ha poi offerto a Sinner il break cruciale che gli ha permesso di conquistare la vittoria.

Statistiche e momenti chiave della vittoria

La prestazione di Sinner è stata supportata da numeri significativi che ne hanno evidenziato la superiorità. L'italiano ha messo a segno ben 31 ace e ha vinto un impressionante 89% dei punti giocati con la sua prima di servizio, dimostrando una netta predominanza al servizio. Nel corso dei cinque parziali, Sinner ha totalizzato 75 vincenti contro i soli 21 di Kecmanovic, mantenendo un saldo ampiamente positivo tra vincenti ed errori non forzati, a riprova della sua aggressività controllata.

Il match ha visto Sinner aggiudicarsi un totale di 28 giochi contro i 21 del suo avversario, con una notevole striscia di cinque giochi consecutivi nel corso dell'incontro. Nonostante un inizio di partita complesso e un terzo set particolarmente difficile, Sinner ha saputo incrementare la pressione nei momenti cruciali, in particolare in fase di risposta, convertendo quattro break point contro uno solo concesso all'avversario. Questa vittoria, ottenuta con grinta e determinazione, rappresenta un test fondamentale superato per Sinner, che conferma la sua solidità anche nelle situazioni più complicate e si proietta verso il prosieguo del torneo con rinnovata fiducia e consapevolezza delle proprie capacità.