Noto fino allo scorso anno come Critérium du Dauphinè, il Tour Auvergne-Rhone Alpes mantiene intatte le sue peculiarità di perfetto approccio al Tour de France. La corsa, organizzata da ASO come il Tour, propone in una settimana un piccolo grande giro, con tapponi di montagna veri e propri e un livello davvero alto nella starting list, con Seixas, Ayuso, Almeida e Del Toro tra i più attesi. Il Tour Auvergne di ciclismo sarà trasmesso in esclusiva da Eurosport e dalle piattaforme collegate Discovery Plus e HBO Max. Le tappe si concluderanno intorno alle 16.30 - 17, tranne la prima, il cui arrivo è previsto tra le 14.30 e le 15, e la settima, che dovrebbe concludersi tra le 15.30 e le 16.

Il tracciato di quest'anno, che si snoda dal 7 al 14 giugno, copre poco più di 1.200 km. Il menù prevede una partenza subito mossa, una cronosquadre cruciale, un'unica vera occasione per le ruote veloci e un trittico finale sulle Alpi da brividi.

Auvergne, subito salite e crono

Il percorso dettagliato del Tour Auvergne-Rhone Alpes

Tappa 1 (Domenica 7 giugno): Vizille ➡️ Saint-Ismier (146.2 km)

Tipologia: Montagna / Media montagna

Analisi: Dimenticate le classiche tappe di rodaggio per velocisti. Si parte subito forte con oltre 3.200 metri di dislivello. Il plotone dovrà affrontare il duro Col de l'Arzelier e il Col de Vence. Nel finale, la Côte de Rousset (1ª categoria, pendenze fino al 12%) farà un'enorme selezione a circa 22 km dall'arrivo. Ci si aspetta già una battaglia tra gli uomini di classifica.

Tappa 2 (Lunedì 8 giugno): Saint-Martin-le-Vinoux ➡️ Le Puy-en-Velay (234.3 km)

Tipologia: Accidentata / Maratona

Analisi: Una tappa semplicemente interminabile, la più lunga della corsa con i suoi 234 chilometri. Il percorso entra nel Massiccio Centrale ed è un continuo spartiacque: nella seconda metà si viaggia costantemente su un altopiano nervoso. La Côte de Saint-Vidal (rampe fino al 14%) a soli 12 km dal traguardo è il perfetto trampolino di lancio per finisseur o per una fuga da lontano.

⏱️ Tappa 3 (Martedì 9 giugno): Perreux ➡️ Perreux (28.4 km)

Tipologia: Cronosquadre (TTT)

Analisi: Un test fondamentale per le grandi corazzate del WorldTour. La cronometro a squadre non sarà completamente pianeggiante (presenta due brevi strappi) ed è molto tecnica e tortuosa nella prima parte. Qui si scaveranno i primi distacchi pesanti e reali per la generale.

Tappa 4 (Mercoledì 10 giugno): Le Puy-en-Velay ➡️ Montrond-les-Bains (167.4 km)

Tipologia: Accidentata

Analisi: Una frazione spaccata in due. La parte centrale è durissima, con ben cinque ascese catalogate in poco più di 40 chilometri (tra cui il Col des Limites). Gli ultimi 35 chilometri verso il traguardo sono però completamente pianeggianti: gli attaccanti dovranno guadagnare molto terreno in quota se vogliono resistere al ritorno del gruppo.

Tappa 5 (Giovedì 11 giugno): Saint-Chamond ➡️ Parc des Oiseaux - Villars-les-Dombes (195.8 km)

Tipologia: Pianeggiante / Per velocisti

Analisi: L'unica, vera e d'oro opportunità per le ruote veloci. Anche se si sale subito in avvio sul Col de la Croix Blanche, la seconda metà di gara spiana completamente una volta superato lo sprint intermedio. Il traguardo davanti al famoso Parc des Oiseaux promette una volata di gruppo compatto.

Il Trittico Alpino Finale

Il blocco decisivo per decretare il vincitore del 2026 si concentra negli ultimi tre giorni, con tre arrivi in salita consecutivi.

Les sprinteurs auront un autre rendez-vous au Parc des Oiseaux le jeudi. Suivront donc 3 arrivées à Crest-Voland (5,9km à 7,7%), au Grand Colombier (8,4km à 10,2%) et au Plateau de Solaison (11,3km à 9,1%). #TourAuvergneRhoneAlpes pic.twitter.com/pFxOaTKo0O — Le Gruppetto (@LeGruppetto) January 29, 2026

⛰️ Tappa 6 (Venerdì 12 giugno): Saint-Vulbas ➡️ Crest-Voland (182.3 km)

Tipologia: Alta Montagna (Primo arrivo in salita)

Analisi: Inizia la vera tre giorni alpina. Dopo aver superato il Col du Granier, la corsa si infiammerà negli ultimi 15 km. I corridori dovranno scalare in rapida successione la dura Côte d'Héry-sur-Ugine (1ª categoria) e poi l'ascesa finale verso la stazione sciistica di Crest-Voland.

⛰️ Tappa 7 (Sabato 13 giugno): La Bridoire ➡️ Grand Colombier (133.6 km)

Tipologia: Alta Montagna

Analisi: Breve, intensa e brutale. La particolarità di questa tappa è che il Grand Colombier verrà affrontato da due lati diversi. Prima si scaleranno i famosi e spettacolari Lacets du Grand Colombier (7 km all'8.4%) a metà percorso; dopo il passaggio dal Col de Richemond, si tornerà ai piedi del gigante per la scalata finale: 8.4 km alla spaventosa pendenza media del 10.2% (Fuori Categoria).

⛰️ Tappa 8 (Domenica 14 giugno): Beaufort ➡️ Plateau de Solaison - Brison (120.1 km)