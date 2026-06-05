Ha preso il via a Venaria Reale il calendario di appuntamenti di “Tennis in Città 2026”, l’iniziativa promozionale delle Nitto ATP Finals. L’evento trasforma piazze e spazi pubblici del Piemonte in luoghi aperti per scoprire e praticare il tennis, segnando un importante passo verso il prestigioso torneo. L’inaugurazione assume un profondo valore simbolico e strategico.

L’apertura ufficiale si è svolta nella suggestiva Corte d’onore della Reggia e in piazza della Repubblica. Per tre giorni, fino a domenica 7 giugno, il pubblico potrà cimentarsi con la racchetta sotto la guida di insegnanti certificati della Federazione Italiana Tennis e Padel.

Le postazioni di mini-tennis saranno operative dalle 9 alle 18, accogliendo famiglie, bambini e appassionati di ogni età. Ospite d’onore è il trofeo delle Nitto ATP Finals.

Valore Strategico e Diffusione Regionale

L’avvio dalla Reggia di Venaria è stato riconosciuto come un gesto dal profondo valore simbolico e strategico. Il progetto “Tennis in Città”, nato nel cuore di Torino, ha visto una rapida espansione, coinvolgendo progressivamente l’intero territorio piemontese. L’obiettivo è chiaro: avvicinare il pubblico alle Nitto ATP Finals e portare il tennis fuori dai tradizionali circoli, ampliando la sua accessibilità regionale.

Organizzazione e Collaborazioni

La manifestazione è organizzata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel e dall’ATP.

La promozione è sostenuta dal Ministero per lo Sport e i Giovani, dalla Regione Piemonte e dalla Città di Torino. Collaborano inoltre la Città di Venaria Reale e il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, per un evento diffuso.

Precedenti Iniziative di Promozione

Iniziative analoghe a “Tennis in Città” sono state realizzate anche in passato, in particolare a Torino, per avvicinare il pubblico alle ATP Finals. Queste attività promozionali hanno offerto mini campi e opportunità di gioco in luoghi simbolici, creando un’atmosfera di attesa per il torneo di fine stagione. L’attuale edizione prosegue questa tradizione, rafforzando il legame tra il grande tennis e la comunità.