La finale dei Mondiali 2026 ha segnato un amaro e inatteso epilogo per Lionel Messi e la nazionale dell'Argentina, sconfitti per 1-0 dalla Spagna in una partita combattuta fino all'ultimo. La rete decisiva di Ferran Torres nei tempi supplementari ha infranto il sogno del bis iridato per il fuoriclasse argentino, che ha visto sfumare non solo la prestigiosa Coppa ma anche importanti primati personali, rendendo questa serata particolarmente deludente.

Il ko in finale e i primati sfumati

La sfida decisiva per il titolo mondiale, disputata al MetLife Stadium di New York/New Jersey, ha visto la Spagna imporsi sull'Argentina con il gol di Ferran Torres al 106', servito da un preciso assist di Nico Williams.

Per Messi, che con ogni probabilità ha disputato la sua ultima rassegna iridata, non è arrivato il secondo titolo consecutivo dopo il trionfo storico in Qatar nel 2022, un risultato che avrebbe consolidato ulteriormente la sua leggenda.

Oltre alla prestigiosa Coppa, il numero dieci argentino ha perso anche la candidatura automatica per il nono Pallone d'Oro, un riconoscimento che sembrava a portata di mano, e il titolo di capocannoniere del torneo. Kylian Mbappé, grazie alla doppietta realizzata nella finale per il terzo posto contro l'Inghilterra, ha superato Messi, raggiungendo dieci gol contro gli otto dell'argentino in questa edizione. Con un totale di ventuno reti nella storia dei Mondiali, Mbappé ha così superato le venti marcature di Messi, un sorpasso significativo nella classifica dei migliori marcatori di sempre nella competizione.

Un record negativo nella storia dei Mondiali

L'epilogo dei Mondiali 2026 ha iscritto Messi in una statistica particolarmente poco invidiabile: è diventato il primo giocatore nella storia a perdere ben due finali dei Mondiali, avendone disputate complessivamente tre. Dopo la sconfitta nella finale del 2014 contro la Germania e la successiva vittoria nel 2022, questo secondo vice-campionato lo inserisce in un ristretto gruppo di calciatori che hanno subito due sconfitte nelle partite decisive per il titolo iridato, un dato che aggiunge una nota di amarezza alla sua straordinaria carriera.

Un primato condiviso nella storia dei Mondiali

Messi è il ventottesimo giocatore nella storia ad aver perso due finali di Coppa del Mondo.

Questo gruppo include illustri calciatori delle nazionali olandese, nelle edizioni consecutive del 1974 e 1978, e tedesca, in quelle del 1982 e 1986. La sua straordinaria carriera mondiale, pur ricca di successi ineguagliabili, si conclude così con un record negativo che lo accomuna a leggende del passato, pur non intaccando minimamente la grandezza e l'impatto del suo percorso nel calcio mondiale.