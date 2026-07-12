La corsa alla Wild Card dell'American League si preannuncia come una delle più incerte degli ultimi anni, con ben nove squadre racchiuse in un margine di cinque partite dalla zona playoff. In questo scenario altamente competitivo, solo cinque formazioni dell'American League vantano un record positivo all'ingresso della pausa per l'All-Star Game. Tra le numerose pretendenti, i Baltimore Orioles, i Toronto Blue Jays e gli Houston Astros emergono come le franchigie più esposte al rischio di perdere terreno e di uscire dalla lotta per la post-season, complici infortuni, prestazioni sotto le attese e un calendario particolarmente impegnativo.

Le sfide di Orioles, Blue Jays e Astros

I Baltimore Orioles, nonostante un attacco ricco di talento – sebbene Gunnar Henderson stia attraversando un momento di flessione – mostrano una chiara vulnerabilità nel monte di lancio, giudicato poco affidabile. A complicare ulteriormente il loro percorso è un calendario residuo particolarmente brutale, che include sfide contro Milwaukee, Tampa Bay, New York e Philadelphia, con ben sette incontri diretti contro i Rays, attuali leader di divisione.

I Toronto Blue Jays, che nella scorsa stagione avevano raggiunto le World Series, stanno ora pagando un rendimento complessivo inferiore alle aspettative e una serie di infortuni significativi. Vladimir Guerrero Jr.

fatica a ritrovare la sua consueta continuità in battuta, mentre George Springer sta vivendo una stagione difficile. Anche per loro, il calendario si prospetta arduo, con sette partite contro Tampa Bay e sei contro New York, rendendo la risalita ancora più complessa.

Gli Houston Astros, pur beneficiando di un calendario meno proibitivo rispetto ad altre contendenti, si trovano in una situazione critica: hanno concesso il maggior numero di punti (490) e registrano la peggior differenza punti (-46) tra le squadre in lizza. Dopo il cambio in panchina, la rotazione dei lanciatori, al di là di Hunter Brown e Peter Lambert, ha mostrato una preoccupante incostanza. Sebbene Yordan Álvarez rimanga un punto di riferimento offensivo, il resto della formazione alterna prestazioni brillanti a momenti di scarsa efficacia.

L'impatto del calendario sulla corsa playoff

Il calendario residuo si conferma un fattore determinante per le sorti della Wild Card. Le squadre della AL East, tra cui gli stessi Orioles e Blue Jays, insieme ai New York Yankees, dovranno affrontare le avversarie più ostiche. Al contrario, le formazioni della Central Division godono di un percorso più agevole. Questo marcato squilibrio potrebbe influenzare significativamente le possibilità di accesso ai playoff, rendendo la corsa ancora più imprevedibile e favorendo chi ha un cammino meno accidentato.

Mentre anche i Minnesota Twins, nonostante siano ancora in corsa, potrebbero non effettuare investimenti aggressivi sul mercato a causa degli infortuni che hanno colpito giocatori chiave come Byron Buxton e Ryan Jeffers, l'attenzione principale resta puntata su Orioles, Blue Jays e Astros.

Le loro debolezze strutturali e la difficoltà del calendario rischiano concretamente di compromettere le ambizioni di post-season, spingendoli fuori dalla zona playoff in un luglio che si preannuncia decisivo.