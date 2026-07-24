Cristian Volpato, centrocampista del Sassuolo ed ex Roma, sarebbe risultato positivo alla cocaina dopo essere stato fermato dalla polizia per eccesso di velocità a Sydney. La notizia è stata riportata dalle autorità del Nuovo Galles del Sud e rilanciata da diversi media australiani.

Due controlli nella stessa notte

Secondo quanto comunicato dalla polizia, il 22enne sarebbe stato fermato due volte nel corso della stessa notte per violazioni dei limiti di velocità.

Nel secondo controllo, avvenuto circa due ore dopo il primo, il calciatore sarebbe stato sottoposto a un test antidroga che avrebbe evidenziato una positività alla cocaina.

Un secondo campione è stato prelevato e inviato per ulteriori analisi.

Le autorità hanno inoltre disposto la sospensione della patente di guida internazionale del giocatore per sei mesi, revocandogli il diritto di guidare nel Nuovo Galles del Sud.

Dall'Italia all'Australia

Nato e cresciuto a Sydney, Volpato si è trasferito in Italia in giovane età, rappresentando inizialmente le selezioni giovanili azzurre. Prima dei Mondiali ha scelto di cambiare nazionalità sportiva, debuttando con l'Australia e collezionando tre presenze con i Socceroos nella competizione.

Attualmente milita nel Sassuolo, in Serie A.

La replica: "Non ho mai fatto uso di cocaina"

A prendere le difese del giocatore è stato Tony Basha, allenatore di Sydney che ha seguito Volpato prima del trasferimento in Italia e che continua a essere un suo punto di riferimento.

"Era irremovibile sul fatto di non averne mai fatto uso", ha dichiarato Basha al Sydney Morning Herald, riferendo di aver parlato con il calciatore dopo l'accaduto. "Era scioccato. Anch'io sono scioccato perché si tratta di un'accusa molto grave".