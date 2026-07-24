Pep Guardiola ha ufficialmente declinato la proposta della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per assumere l'incarico di commissario tecnico della Nazionale italiana. L'allenatore catalano, pur essendosi dichiarato “lusingato” dall'offerta ricevuta, ha comunicato la sua decisione di prendersi un periodo di pausa dal mondo del calcio professionistico, scegliendo di dedicare tempo prezioso alla sua famiglia.

Il dialogo per la panchina azzurra

La FIGC, con l'intento di rilanciare il progetto tecnico azzurro, aveva intrapreso un dialogo concreto e strutturato con Guardiola.

Figure di spicco come Paolo Maldini e l'advisor Leonardo erano state coinvolte in questo processo, culminato in un incontro significativo avvenuto a Barcellona durante un weekend di confronto. L'obiettivo primario era chiaro: affidare a Guardiola la guida della Nazionale, puntando sulla sua comprovata esperienza e visione strategica per un nuovo ciclo vincente.

Le motivazioni personali dietro il rifiuto

La decisione di Guardiola di declinare l'importante offerta è stata dettata da motivazioni strettamente personali. L'ex tecnico di club di fama mondiale come il Barcellona, il Bayern Monaco e il Manchester City, ha espresso il bisogno impellente di una pausa dopo anni di intensa attività e pressioni ai massimi livelli del calcio internazionale.

La sua scelta è orientata a dedicare maggiore attenzione alla propria famiglia e a godere di un meritato periodo di riposo, rinunciando così all'opportunità di guidare la Nazionale italiana.

Il futuro della panchina azzurra: Pirlo in pole

A seguito del rifiuto di Guardiola, il panorama per la panchina della Nazionale italiana ha visto emergere un nuovo, forte candidato: Andrea Pirlo. L'ex centrocampista e tecnico è ora considerato il principale nome per assumere l'incarico di commissario tecnico. La FIGC, infatti, avrebbe già avviato i primi contatti per sondare la sua disponibilità e valutare la possibilità di affidargli la guida della squadra azzurra, in un momento cruciale per il calcio italiano.

Nessun fattore economico nella decisione

È stato chiarito che il rifiuto di Guardiola non è in alcun modo legato a questioni di natura economica. La decisione del tecnico catalano si basa esclusivamente su motivazioni personali e sulla volontà di prendersi una pausa. Anche la FIGC ha categoricamente smentito che l'aspetto finanziario abbia avuto un ruolo determinante nella scelta finale di Guardiola, ribadendo la natura privata delle sue ragioni. Il tecnico si è detto profondamente lusingato dall'interesse mostrato, ma ha mantenuto ferma la sua intenzione di dedicare tempo a sé stesso e ai suoi affetti, dopo un lungo e logorante periodo di attività professionale ad altissimi livelli.