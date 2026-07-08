La sfida tra Indiana Fever e Los Angeles Sparks catalizza l'attenzione degli appassionati di basket, con le Fever determinate a prolungare il loro eccellente momento di forma. L'incontro, fissato per le 22:00 ora italiana, assume un'importanza cruciale per le ambizioni playoff di entrambe le franchigie.

Le Fever si presentano all'appuntamento con un bilancio di sette vittorie nelle ultime dieci partite, una serie positiva che le ha proiettate verso le posizioni di vertice della classifica. La squadra ha dimostrato resilienza anche in assenza di Caitlin Clark, che ha saltato le ultime due gare per un problema alla schiena.

La stella è ora indicata come "probabile" per il rientro, mentre Aliyah Boston rimane in dubbio a causa di un infortunio alla gamba destra. La loro disponibilità potrebbe influenzare significativamente le strategie e le aspirazioni delle Fever.

Fever in crescita, Sparks in difficoltà

Le Sparks, al contrario, affrontano la partita con assenze significative, tra cui quelle di Kelsey Plum e Cameron Brink, entrambe indisponibili per infortunio. Questa situazione complica ulteriormente il percorso della formazione californiana, che rischia di perdere terreno nella corsa ai playoff. Per le Fever, una vittoria significherebbe avvicinarsi al quarto posto in classifica, mentre una sconfitta potrebbe farle scivolare fino al settimo.

Il recente successo delle Fever contro le Las Vegas Aces, ottenuto senza Clark e contro una squadra priva della MVP A’ja Wilson, ha evidenziato la solidità del collettivo. Kelsey Mitchell (27 punti) e Aliyah Boston (18 punti, 10 rimbalzi) si sono rivelate decisive, supportate efficacemente da Lexie Hull e Sophie Cunningham. Il contributo della panchina, con la rookie Raven Johnson, ha aggiunto ulteriore profondità alla squadra.

La corsa playoff e il calendario cruciale

L'incontro con le Sparks rappresenta la seconda tappa di una trasferta di quattro gare per Indiana, iniziata con la vittoria contro le Aces. Dopo Los Angeles, le Fever affronteranno le Phoenix Mercury e nuovamente le Las Vegas Aces.

Attualmente seste nella classifica generale e seconde nella Eastern Conference, le Fever hanno l'opportunità di consolidare la propria posizione e esercitare pressione sulle dirette concorrenti.

Il precedente confronto tra le due squadre ha visto Indiana imporsi con un margine di 24 punti, nonostante l'assenza di Clark. Se la stella dovesse effettivamente tornare a disposizione, il potenziale offensivo della squadra potrebbe aumentare ulteriormente. La sfida con le Sparks si configura quindi come un test cruciale per valutare le ambizioni delle Fever in questa fase determinante della stagione.