Con l’avvicinarsi dell’All-Star Break, il clima si fa teso per diversi manager della Major League Baseball. La prima metà di stagione ha visto alcune squadre storiche e altre emergenti faticare a trovare continuità, mettendo in discussione la posizione di cinque allenatori che ora si giocano il futuro nelle prossime settimane decisive.

Tra i nomi più discussi c’è Aaron Boone dei New York Yankees. Nonostante il sostegno costante della dirigenza, la squadra sta attraversando un periodo negativo con cinque vittorie e quindici sconfitte nelle ultime venti partite, trovandosi dietro ai Tampa Bay Rays nella divisione Est.

Gli infortuni di giocatori chiave come Aaron Judge, Max Fried e Giancarlo Stanton non bastano più come giustificazione: dopo quasi un decennio senza successi importanti, la pazienza potrebbe esaurirsi se i risultati non cambieranno rapidamente.

Situazione diversa ma altrettanto delicata per Craig Stammen, alla prima stagione da manager dei San Diego Padres. La squadra è scivolata sotto quota .500 e la rincorsa ai playoff appare complicata. In un contesto dove anche il general manager AJ Preller rischia il posto, Stammen potrebbe essere coinvolto in un eventuale cambio di dirigenza, con la possibilità che un nuovo dirigente voglia scegliere un proprio allenatore.

Prime esperienze e pressioni crescenti

Tra i manager al debutto figura anche Tony Vitello dei San Francisco Giants, proveniente direttamente dal baseball universitario. L’esperimento non ha dato i risultati sperati: la squadra è ferma al quarto posto nella NL West e si prepara a cedere giocatori prima della deadline. Vitello ha cercato di migliorare la comunicazione con il gruppo, ma i risultati sul campo non sono arrivati e il futuro appare incerto anche per chi lo ha scelto.

Dan Wilson, alla guida dei Seattle Mariners, si trova in una posizione particolare. Dopo aver portato la squadra a novanta vittorie e al titolo di divisione nella scorsa stagione, quest’anno i Mariners faticano a mantenere una media vincente e guidano la divisione più per demeriti altrui che per meriti propri.

La dirigenza si aspetta di più da un gruppo considerato competitivo e la tolleranza verso l’inconsistenza potrebbe esaurirsi presto.

Il caso Kansas City Royals e il contesto della MLB

Matt Quatraro, manager dei Kansas City Royals, ha guidato la squadra a ottantasei vittorie e a una partecipazione ai playoff nel 2024, ma la situazione è rapidamente peggiorata. Dopo una stagione chiusa con ottantadue vittorie e ottanta sconfitte, i Royals sono ora tra le peggiori squadre della lega. Sebbene Quatraro sia ancora stimato nello spogliatoio e dalla dirigenza, una crisi totale nel finale di stagione potrebbe cambiare le carte in tavola.

La pressione sui manager MLB è una costante, soprattutto quando le aspettative sono alte e i risultati non arrivano.

Allenatori come Aaron Boone sono spesso valutati non solo per i risultati immediati, ma anche per la capacità di interrompere lunghi digiuni di successi. In altri casi, come per i manager al primo anno, il margine di errore è ridotto se la squadra non mostra segnali di crescita. La seconda metà di stagione sarà quindi decisiva per il futuro di molti tecnici, in un ambiente dove la pazienza è sempre più limitata.