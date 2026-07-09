Il difensore spagnolo Mario Gila ha ufficialmente annunciato il suo imminente addio alla Lazio, confermando il trasferimento al Milan. La notizia è giunta oggi, in un momento significativo per il club biancoceleste, ovvero il primo giorno di raduno sotto la guida del nuovo tecnico Rino Gattuso. Il giocatore, 25 anni, ha voluto salutare i tifosi con parole cariche di affetto: “Partirò in questi giorni, un saluto grande a tutti i tifosi e forza Lazio. Mi porto dietro tutto: compagni, tifosi, città. È stato molto bello, sono contento degli anni vissuti qui”.

L'annuncio e il legame con la Lazio

L'annuncio del trasferimento imminente al Milan da parte di Mario Gila segna la fine della sua esperienza con la Lazio, club al quale era approdato nell’estate del 2022. Il difensore ha espresso un profondo legame con l'ambiente biancoceleste, rivolgendo un sentito saluto ai sostenitori. Le sue parole hanno evidenziato il forte attaccamento sviluppato non solo con i compagni di squadra, ma anche con la città di Roma e l'intera tifoseria, elementi che hanno reso la sua permanenza un'esperienza "molto bella" e gratificante.

Il contesto dell'addio e il bilancio in biancoceleste

La dichiarazione ufficiale di Mario Gila è stata rilasciata oggi, giovedì 9 luglio 2026, precisamente alle ore 14.12, dal centro sportivo di Formello.

Questo momento coincideva con il raduno della squadra e l'inizio della preparazione sotto la guida del neo-allenatore Rino Gattuso, conferendo all'annuncio un ulteriore risalto. Il difensore si appresta a chiudere un capitolo durato quattro stagioni con la maglia della Lazio, periodo durante il quale ha collezionato un totale di 117 presenze e ha messo a segno due importanti reti con la formazione biancoceleste, contribuendo agli impegni del club.

I dettagli del trasferimento al Milan e le trattative

Il Milan ha intensificato le proprie mosse per assicurarsi le prestazioni di Mario Gila, riuscendo a superare la concorrenza di altri club interessati, tra cui Napoli e Atalanta. L'accordo per il trasferimento del difensore potrebbe essere formalizzato nei prossimi giorni, delineando un'operazione economica di notevole entità.

L'offerta complessiva avanzata dal club rossonero si aggira intorno ai 30 milioni di euro, una cifra che include 22 milioni di euro fissi e una componente variabile legata a bonus. Tuttavia, la Lazio ha espresso la volontà di ottenere un importo fisso più elevato, richiedendo almeno 25 milioni di euro. Questa richiesta è motivata anche dalla necessità di massimizzare il ricavo netto derivante dalla cessione, considerando che il Real Madrid detiene una clausola del 50% sulla futura rivendita del giocatore, un aspetto che incide significativamente sulle dinamiche della trattativa.