Giorgio Chiellini, attuale dirigente della Juventus e consigliere federale in quota Lega, ha voluto fare chiarezza sulla sua posizione in merito alle recenti voci che lo vedevano come possibile candidato al ruolo di direttore tecnico della Nazionale. In occasione del Consiglio federale, Chiellini ha affermato con decisione: “Ci tenevo solo a precisare, rispetto a quanto emerso su alcuni media, che io sono felice del mio ruolo nella Juve e voglio essere di supporto a Carnevali nel suo ruolo”. Questa dichiarazione ha dissipato ogni dubbio sul suo futuro immediato, ribadendo la sua piena dedizione al club bianconero.

La precisazione di Chiellini giunge in un momento di significativa transizione per la FIGC, a seguito delle dimissioni di figure di spicco come Paolo Maldini e dell’advisor Leonardo. Tali cambiamenti hanno lasciato vacante l’importante posizione di direttore tecnico, generando speculazioni su possibili successori. In questo scenario, il nome di Chiellini, data la sua esperienza e il suo profilo, era emerso tra i candidati più accreditati. Tuttavia, l’ex capitano della Nazionale ha scelto di smentire categoricamente ogni ipotesi, sottolineando la sua completa soddisfazione per l’incarico che ricopre attualmente alla Juventus e la sua ferma volontà di sostenere l’operato dell’amministratore delegato, Giovanni Carnevali.

Il ruolo attuale di Chiellini all’interno della Juventus è di notevole rilievo. Oltre a essere un dirigente di spicco del club, egli è anche impegnato come consigliere federale, dimostrando un coinvolgimento attivo sia a livello di squadra che in ambito istituzionale. La sua dichiarazione non solo ribadisce la volontà di proseguire nel percorso intrapreso con la società bianconera, ma evidenzia anche una chiara preferenza a non assumere incarichi tecnici diretti in ambito nazionale. La sua scelta di rimanere concentrato sulle responsabilità attuali alla Juventus conferma il suo impegno a lungo termine verso il club e il suo desiderio di contribuire alla crescita della squadra da una posizione dirigenziale.

Nonostante fosse considerato uno dei profili più interessanti e qualificati per ricoprire la carica di direttore tecnico dopo le partenze di Maldini e Leonardo, Chiellini ha voluto frenare ogni speculazione con una dichiarazione inequivocabile. Le sue parole, “Sono felice alla Juventus e sono contento di poter dare sostegno e supporto all’ad Carnevali”, chiariscono definitivamente la sua posizione. Questo impegno rafforzato verso il club torinese sottolinea la sua visione strategica e la sua intenzione di contribuire attivamente al progetto bianconero, escludendo per il momento un ritorno a ruoli operativi all’interno della Nazionale.